questo-articolo-non-ha-titolo

Gli scienziati propongono una nuova chiave di lettura per i fenomeni come le eruzioni di materiale solare, utilizzando come riferimento quelle rarissime

Quando la superficie della nostra stella va incontro a violente eruzioni, a risentirne è tutto il sistema solare. Per esempio, quando grosse quantità di materiale vengono scagliate nel cosmo, hanno un effetto sul campo magnetico dei pianeti, come la Terra e Marte, e in particolare modo sugli equipaggi di astronauti in missione nello spazio e sui dispositivi elettronici.

Quando un’eruzione è particolarmente potente, o comunque insolita, può offrire indizi per aiutare gli scienziati a comprendere le dinamiche interne alla corona solare, ma soprattutto a fare previsioni per il futuro riguardo al Sole e al suo circondario di pianeti. In questo video si nota quella che è stata battezzata dagli astronomi la Stele di Rosetta delle eruzioni solari: un fenomeno preso a riferimento come fosse un codice per decifrare quello che avviene sulla superficie del Sole e anche una chiave per capire come proteggerci dai possibili danni.

(Credit video: Nasa)