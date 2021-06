questo-articolo-non-ha-titolo

Mentre le riprese del quinto film si sono fermate, continua il culto dei primissimi titoli della saga: il Borsalino indossato da Harrison Ford nel 1984 è stato venduto per circa 300mila dollari

News dal mondo di Indiana Jones. La prima notizia non è buona: Harrison Ford si è fatto male a una spalla sul set del quinto capitolo della saga, costringendo le riprese (già largamente rimandate negli scorsi anni) a una pausa forzata. I fan dell’archeologo avventuriero, però, sono disposti ad aspettare. Così come sono disposti a sborsare una bella cifra per accaparrarsi i cimeli originali apparsi nelle pellicole. La buona notizia, infatti, è che uno dei mitici cappelli indossati in Indiana Jones e il tempio maledetto è stato battuto all’asta per una cifra record che si aggira intorno a 300mila dollari.

La vendita è avvenuta all’interno di un evento organizzato dal Prop Store di Los Angeles, anche se il fortunato acquirente è al momento anonimo. Il pezzo da collezione è unico, realizzato appositamente per il film del 1984: “Creato dalla Herbert Johnson Hat Company, che ha firmato persino gli accessori de I predatori dell’arca perduta, il Borsalino è una versione leggermente aggiornata rispetto a quella del primo film”, si legge nella descrizione ufficiale. “È in condizioni eccellenti, mostrando di essere stato indossato pochissimo; ha solo qualche segno dell’età, e viene incluso in una scatola in plastica per cappelli”.

Questo, però, non è il copricapo di Indiana Jones venduto al prezzo più alto in assoluto: quello sfoggiato da Ford nel primo film del 1981, infatti, era stato battuto nel 2015 sempre da Prop Store per la cifra di 500mila dollari. Pian piano, insomma, i costumi di questa saga stanno diventando tesori inestimabili tanto quelli ricercati da Indy nelle sue avventure.