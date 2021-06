questo-articolo-non-ha-titolo

Sconto sulle commissioni per gli sviluppatori. In arrivo anche un sistema di check out più potente, che permetterà di vendere fino a 300mila articoli in poco più di 8 minuti

Dare un impulso all’attività degli sviluppatori che con il loro lavoro aiutano a costruire e migliorare l’infrastruttura commerciale online di Shopify al servizio di merchant e consumatori: è l’obiettivo della piattaforma di ecommerce che ha deciso di azzerare le commissioni sulle app vendute dai developer tramite il suo App store e Theme store, fino al primo milione di fatturato annuo generato. Lo ha annunciato Tobias Lütke, amministratore delegato della società, nel corso della conferenza annuale Unite dedicata ai developer, insieme ad altre novità.

Attualmente la commissione prelevata da Shopify sulle app vendute tramite la sua piattaforma è del 20%, ma in base a quanto rivelato, decadrà del tutto a partire dal primo agosto su quelle che generano fino a un milione di dollari di ricavi l’anno tramite l’app store della compagnia canadese. Una volta superata questa cifra, la tariffa applicata sarà del 15% e solo sui ricavi marginali. L’iniziativa di Shopify ricorda quella di altre big tech come Google, che da giovedì dimezzerà le commissioni (dal 30 al 15%) sulle app vendute tramite il suo store digitale entro il primo milione di dollari guadagnato in totale da ciascun sviluppatore, nel corso dell’anno. Provvedimento simile per Apple già avviato dal primo gennaio, sia pure con modalità di adozione differente: lo “sconto” verrà riconosciuto anno per anno in base al ricavo dei 12 mesi precedenti.

Sono 6mila le app che la community di sviluppatori ha creato per Shopify, che ora potranno proporre anche i loro temi per ecommerce nella vetrina del Theme Store, dove 1,7 milioni di merchant nel mondo hanno già scelto l’aspetto del loro sito. Anche in questo caso è confermata la politica “commissioni zero”. Fra le altre evoluzioni presentate a Unite, Online Store 2.0, un prodotto all’interno della piattaforma Storefronts che aumenta le opzioni creative a disposizione degli sviluppatori che vogliono offrire maggiore flessibilità e personalizzazione ai brand per cui lavorano. In questo modo, per esempio, Netflix ha progettato il proprio ecommerce.

In arrivo inoltre un sistema di check out più potente, che permetterà di vendere fino a 300mila articoli in poco più di 8 minuti. Nel 2020, l’ecosistema di partner di Shopify, agenzie e sviluppatori, ha generato oltre 12 miliardi di dollari di entrate.