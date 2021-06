questo-articolo-non-ha-titolo

Siamo saliti a bordo del nuovo sport utility compatto completamente elettrico della casa coreana: sorprende per sicurezza e autonomia

Dal lancio nel 2018, la domanda di Hyundai Kona electric ha superato ogni aspettativa in Europa. Sono state più di 53.000 le unità vendute nel vecchio continente su un totale di oltre 120.000 unità consegnate a livello mondiale. Una domanda importante che ha spinto Hyundai, lo scorso marzo, a iniziare la produzione nello stabilimento in Repubblica Ceca.

Il design

Il nuovo look rende la nuova Kona electric ancora più riconoscibile su strada grazie alla combinazione tra linee pulite e filanti, che si uniscono a uno stile da sport utility. Ad attirare l’attenzione il nuovo frontale, con la griglia chiusa e dal design inedito, caratterizzato dallo sportellino di ricarica asimmetrico, e dalle nuove luci diurne a led.

I fari anteriori si fanno taglienti e si allungano verso il fianco. Lo stesso comportamento per i fari posteriori. Le prese d’aria verticali poste davanti ai passaruota migliorano l’aerodinamica. Mentre quelli orizzontali nella zona inferiore del paraurti servono a disegnare una linea dell’anteriore più slanciata.

Il cockpit e il display centrali digitali – Ph. M Dall’Ava

Interni hi-tech

Per la prima volta, nuova Kona electric è dotata di un cockpit digitale da 10,25 pollici. A lui si accompagna un display centrale da 10,25 pollici con il navigatore. La nuova elettrica integra diverse funzionalità multimediali e di connettività, tra cui Bluelink, Hyundai Live Services, Apple CarPlay e Android Auto. Anche la compatta Hyundai abbandona il cavetto e offre a tutti gli smartphone la connessione wireless ad Apple CarPlay e Android Auto.

I clienti di nuova Kona electric, per una guida più comoda e piacevole, possono anche contare sul nuovo aggiornamento Bluelink, che permette di controllare l’auto attraverso il proprio smartphone o la propria voce. L’applicazione mostra l’autonomia e lo stato di carica della batteria, oltre ai tempi di ricarica quando il veicolo è collegato a colonnine pubbliche o private.

Attraverso alla funzione Remote Charging, i clienti possono far partire o interrompere la ricarica tramite l’app, semplicemente premendo un bottone sul loro smartphone. Il controllo remoto della climatizzazione (Remote Climate Control) permette, invece, agli utenti di programmare l’orario in cui vorrebbero preriscaldare o raffreddare la loro vettura, quando è connessa a una fonte di alimentazione esterna.

Il nuovo display centrale da 10,25 pollici cuore dell’infotainment – Ph. M Dall’Ava

La funzione Last Mile Navigation permette ai clienti di continuare il loro viaggio verso la destinazione finale anche dopo aver parcheggiato, ricevendo indicazioni in realtà aumentata sull’app Bluelink o tramite Google Maps. Infine, Live Parking Information fornisce informazioni in tempo reale sulla posizione e sul prezzo dei parcheggi disponibili nelle vicinanze.

Un’autonomia ragguardevole

La versione in prova adottava la batteria long-rage da 64 kilowattora con motore elettrico da 204 cavalli (150 kilowatt) di potenza massima e 395 Newton per metro di coppia. Soluzione che permette alla nostra compatta di accelerare da 0 a 100 chilometri orari in 7,9 secondi. Infine, grazie ai nuovi pneumatici, l’autonomia è salita a 484 chilometri WLTP con una sola ricarica. In listino, è presente anche una versione con batteria ridotta a 39,2 kilowattora per un’autonomia di 305 chilometri.

Una delle particolarità della nuova Kona electric è il sistema shift-by-wire per la selezione delle marce e delle diverse modalità di guida (Drive, Reverse, Park, Neutral, Sport, ecc.). Queste, infatti, s’inseriscono elettronicamente al tocco di semplici bottoni. Così, lo spazio solitamente occupato dalle parti meccaniche che collegano il cambio con la trasmissione è utilizzato per riporre oggetti.

Ripiano portaoggetti di Nuova Kona Electric – Ph. M Dall’Ava

Trattandosi di auto elettrica, le levette al volante servono per aumentare o diminuire la frenata rigenerativa. Questa nuova versione permette di fermare completamente l’auto tenendo premuto il puddle di sinistra. Così facendo, non serve intervenire sul pedale del freno. Nuova Kona Electric può essere equipaggiata con un caricatore di bordo trifase da 10,5 kilowatt. Vivamente consigliato. Ciò le consente di ricaricare completamente l’auto a corrente alternata in poco meno di sette ore. Attraverso le colonnine HPC da 100 kilowatt Kona si ricarica fino all’80 per cento in 47 minuti.

Il motore elettrico della nuova Hyundai Kona Electric – Ph. M Dall’Ava

Quanto è sicura?

Il palmares delle sigle che identificano i più recenti sistemi di assistenza alla guida (ADAS) della nuova Kona electric è davvero ricco. RCCA, BCA, LVDA, SEW e ancora RSA sono tanto oscuri quanto utili. RCCA o Rear Cross-Traffic Collision Avoidance evita le collisioni in retromarcia e frena la vettura quando sono rilevati altri veicoli in arrivo dal fianco. Mentre il sistema BCA o Blind Spot Collision Avoidance aziona i freni per prevenire una collisione se viene rilevato un altro mezzo in corrispondenza del punto cieco quando il conducente tenta di cambiare corsia.

C’è anche l’assistente per i guidatori che guardano lo smartphone mentre sono fermi in coda. Questo avverte il conducente quando il veicolo che lo precede inizia ad avanzare. Ma anche quello che avverte i passeggeri se l’uscita dal veicolo non è sicura a causa di veicoli in avvicinamento. Senza dimenticare la funzione di controllo delle portiere che registra l’eventuale apertura di quelle posteriori prima della partenza.

Giunti a destinazione, a motore spento, il sistema avvisa il conducente della presenza di persone e oggetti sul divano posteriore nel caso in cui le rispettive portiere non venissero aperte. Nuova Kona è inoltre equipaggiata con eCall, funzione che avvisa automaticamente i servizi di emergenza in caso di attivazione degli airbag. Ovviamente non possono mancare il cruise control adattivo con Stop&Go, il sistema di mantenimento della carreggiata e quello che riconosce i cartelli stradali.

Il posteriore della nuova Kona electric – Ph. M Dall’Ava

A partire da…

Nuova Kona electric parte da 35.850 chiavi in mano per la versione da 39 kilowattora e allestimento Xtetch city. Quella in prova da 64 kilowattora nell’allestimento Xclass tocca i 49.600 euro a cui vanno detratti i contributi statali per la rottamazione.