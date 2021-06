questo-articolo-non-ha-titolo

Lungo lo Stivale ci sono 71 sportelli per cambiare contanti in criptovalute. Le installazioni sono cresciute tra il 2018 e il 2019. La mappa di Wired

La mappa dei bitcoin

Sono 69 i bancomat per bitcoin presenti in Italia, 71 se si tiene conto che in due sedi ne sono presenti un paio. E sono sparsi in maniera abbastanza uniforme su tutto il territorio nazionale. Si tratta di sportelli automatici per criptovalute (automated teller machine, atm) che consentono di scambiare valuta digitale con i contanti. Questi macchinari, molto utili per avvicinare le persone all’uso delle criptovalute, possono tuttavia prestare il fianco a operazioni sospette di riciclaggio di denaro, come ha raccontato Wired in una inchiesta scaturita da alcune segnalazioni ricevute su WiredLeaks, la piattaforma per segnalazioni che protegge l’anonimato delle fonti. Specie in Italia, dove mancano i controlli sul settore e regole chiare.

Per stimare le dimensioni del fenomeno degli atm per bitcoin nel nostro paese, Wired ha utilizzato i dati di Coin Atm Radar, una piattaforma che monitora la diffusione di queste apparecchiature. In Italia sono arrivati nel 2014, ma hanno iniziato a prendere veramente piede all’inizio del 2018.