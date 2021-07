questo-articolo-non-ha-titolo

Esce il 1 luglio nelle sale e ha un bel cast: Neri Marcorè, Giorgio Tirabassi, Marco Paolini e Giovanni Storti sono ex musicisti disillusi, con problemi di salute, di soldi e di coppia. Un trapper potrebbe essere la loro grande chance per tornare alla ribalta

Preservare intatta la propria autenticità, non svendersi, non rinunciare al piacere di suonare e cantare per la nicchia, non rinnegare chi si è veramente in nome del dio denaro. Affronta questi temi il nuovo film di Davide Ferrario dal 1 luglio al cinema, quel Boys che ha per protagonista la rock band vintage del titolo, reduce da un picco di successo negli anni ’70 e dall’adeguamento faticoso a una quotidianità lontana dalla passione musicale.

Neri Marcorè, Giorgio Tirabassi, Marco Paolini e Giovanni Storti si calano nei panni di Joe, Carlo, Bobo e Giacomo. Il primo, frontman della band, oggi è proprietario di un ristorante sull’orlo del fallimento. Carlo è notaio e nonno, suona la batteria e colleziona strumenti musicali delle leggende del rock. Joe è il tastierista, che scopre di avere seri problemi alla prostata, mentre Bobo suona la chitarra e cerca di fuggire la richiesta di avere un figlio alla sua età. C’era un quinto componente, Luca, autore dei testi e leggenda dei Boys, venuto drammaticamente a mancare.

Parte da qui quello che è il vero e unico mood del film, quell’ostinata “nostalgia canaglia” che pervade ogni singola scena, a ricordare costantemente allo spettatore che, malgrado tutto, si stava meglio quando si stava peggio. L’ideale dell’epoca d’oro destinata a non tornare mai più – gli anni Settanta, come la giovinezza, restituiti da immagini di repertorio – è ribadito a più riprese e il confronto con il presente, fatto di cocktail dal dubbio gusto (il Banzai), social media manager annoiati e trappers sguaiati, è puntualmente schiacciante. È proprio questo il vero limite, già in scrittura, del film: va bene surfare sull’onda della malinconia, ma l’insistenza retorica a proporre la vita di ieri come lungamente migliore di quella di oggi e le generazioni precedenti come decisamente più moderne, stimolanti e piene di contenuti rispetto alle nuove alla lunga stanca e rende la visione ripetitiva, monotona, stantia.

Anche lo sviluppo della trama finisce per essere telefonato: il trapper JD – o forse la sua manager, interpretata da Giorgia Wurth, convincente anche nei personaggi meno amabili – è deciso a fare una cover di un successo dei Boys e acquistare i diritti di tutta la loro discografia per una cifra che risolverebbe i problemi di molti di loro. Che fare? Barattare una tranquillità economica in cambio dell’anima di una passione sincera e mai sopita? “Siamo al capolinea. I gruppi sono come i tram. Prima o poi bisogna scendere“, dirà uno di loro, in preda a una cocente disillusione. L’alternativa, l’unica possibile, sarebbe rinunciare a tutto, ai luccichii di guadagni facili e di like sui social, alla sola chance di tornare alla ribalta, alla seduzione dei pacchiani quanto rapidi successi di oggi, seguendo il sempreverde cammino degli artisti poveri ma belli che non scendono a patti con nessuno.

Ovviamente non sveleremo il finale, facilmente intuibile e poco sorprendente, che di suggestivo ha (solo) la scena conclusiva, quella sì originale e non priva di poesia.