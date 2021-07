questo-articolo-non-ha-titolo

In un centro commerciale di Shanghai sono apparsi alcuni orinatoi che hanno sul fondo una rete verde per simulare il campo da gioco, con tanto di pallone e porta in miniatura per fare goal

Gli articoli pubblicati oggi non avranno titolo. Un modo per invitare i nostri lettori ad approfondire gli argomenti e affrontare il tema della polarizzazione del dibattito online. Clicca qui per saperne di più.

Non sappiamo come i cinesi abbiano vissuto i rigori tra Svizzera e Francia (vittoria agli elvetici) o la questione dell’inginocchiamento contro il razzismo. Ma a quanto pare anche a Shanghai hanno a cuore il calcio, al punto di portarselo anche in uno dei luoghi più privati: il bagno. Arrivano infatti da una toilette pubblica per uomini in un centro commerciale le immagini degli orinatoi dedicati a Euro2020. Sul fondo di ceramica è stata infatti sistemata una rete verde che simula il campo da gioco, con tanto di pallone e porta in miniatura.

Oltre a essere un omaggio (qualcuno lo potrebbe trovare un po’ blasfemo ma tant’è), la decorazione da wc potrebbe diventare un invito a centrare il buco, proprio come fanno certi cartelli nei bar. Water, orinatoio o turca che sia. In questo caso, poi, si ha anche la sensazione di fare goal agli Europei.