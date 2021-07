questo-articolo-non-ha-titolo

La nostra selezione con cinque proposte di design, funzioni e caratteristiche differenti



Gli articoli pubblicati oggi non avranno titolo. Un modo per invitare i nostri lettori ad approfondire gli argomenti e affrontare il tema della polarizzazione del dibattito online. Clicca qui per saperne di più.

Quali sono i migliori spazzolini elettrici per bambini? Abbiamo scelto cinque modelli di varie forme e con diverse funzionalità offerte, tutti pensati per essere semplici e divertenti da usare, stimolando i più piccoli a prendersi cura della propria igiene dentale.

Spazzolino elettrico per bambini Chicco

Lo spazzolino elettrico per bambini Chicco è disponibile nella versione rosa e azzurra, ha una testina ergonomica con spazzole morbide ed è alimentato a pile. È tra i più economici, costa 9,39 euro, qui in offerta su Amazon nella versione rosa e azzurra.

Spazzolino elettrico per bambini Oral-B

Lo spazzolino elettrico per bambini Oral-B Junior è un modello adatto dai sei anni in su con una serie di soluzioni viste anche sui modelli per adulti come il timer due minuti per la giusta pulizia, batteria ricaricabile dalla lunga durata (10 giorni). Costa 34,99 euro, qui le offerte su Amazon in diverse sfumature. C’è anche una versione dedicata alla Sirenetta.

Spazzolino elettrico per bambini Philips

Philips Sonicare for Kids è lo spazzolino elettrico per bambini tra i più smart visto che può connettersi all’app per smartphone avvalendosi di varie funzioni come quella che indica dove e quanto pulire. Costa 69,99 euro, qui le offerte su Amazon.

Spazzolino elettrico per bambini Fairywill

Anche Fairywill ha prodotto uno spazzolino elettrico per bambini con colorazioni accese, tre diverse modalità d’uso e sistema a vibrazione da 38000 pulsazioni al minuto per una pulizia accurata. Si ricarica via usb, la batteria dura fino a 10 giorni. Il prezzo è di 19,99 euro, qui le offerte su Amazon.

Spazzolino elettrico per bambini Sonic Kids

Sonic Kids è uno spazzolino elettrico per bambini economico e simpatico grazie all’impugnatura che riprende la forma degli animali. Dotato di spazzole morbide e extra-sottili, è molto delicato, ma pulisce con cura i denti. Funziona a pile, con un’autonomia di circa 40 giorni. Costa 9,99 euro, qui le offerte su Amazon.