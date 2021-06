questo-articolo-non-ha-titolo

Quando la Marvel racconta le eroine applica sempre il medesimo filtro: la lotta contro il condizionamento mentale per raggiungere il proprio pieno potenziale, In Black Widow non fa eccezione

Gli articoli pubblicati oggi non avranno titolo. Un modo per invitare i nostri lettori ad approfondire gli argomenti e affrontare il tema della polarizzazione del dibattito online. Clicca qui per saperne di più.

La Marvel ha una linea per tutto. Ha una linea unica quando si tratta di scene d’azione (tutte tarate sul medesimo alto standard qualitativo), ha una linea unica quando si tratta di fotografia, di montaggio, di costumi, recitazione e fusione di linee comiche con sentimentali. Soprattutto i loro film hanno un’unica linea quando si tratta di dipingere gli eroi, possono avere caratteri diversi ma il punto è sempre unire animo nobile ad atteggiamento più o meno scanzonato con questioni personali perché si scontrino contro minacce globali. E adesso ha anche una linea per le storie femministe.

È stata a lungo una mancanza. Mentre il resto del cinema di Hollywood virava verso eroine femminile negli anni ‘10 il mondo Marvel rimaneva guidato da maschi. Ci è voluta Captain Marvel (goffamente promossa come “la più potente di tutti”) per ribaltare la linea e iniziare a raccontare anche le donne del Marvel Cinematic Universe. Ora con lo spin-off su Vedova Nera arriva la conferma che anche la maniera in cui i Marvel Studios affrontano le storie femminili è uguale per tutte. La loro idea di impegno femminista prende sempre la medesima direzione e insiste sempre sui medesimi temi con la medesima rappresentazione del mondo.

In Black Widow (che si svolge dopo Captain America: Civil War e quindi prima di Infinity War) Natasha Romanoff ritrova la famiglia con cui è cresciuta, infiltrati negli Stati Uniti e poi (in una bella fuga rocambolesca che apre il film) fuggiti a Cuba dove la Stanza Rossa preleva lei e la sorella per addestrarle. Se sappiamo che sia poi successo a lei, scopriamo qui della sorella in un coacervo di condizionamenti mentali, altre ragazze che hanno subito la medesima sorte e riunioni di famiglia con distruzione di edifici. Come in Captain Marvel tutto il mondo intorno alle due protagoniste vuole decidere per loro o ha effettivamente deciso per loro in passato. La parte di società più vicina a loro (famiglia, Stanza Rossa) gli dice come dover essere o comportarsi e così la loro lotta è per essere autonome e indipendenti. La metafora del condizionamento mentale è quella dello sforzo per non essere controllate.

Ad un certo punto il leader della Stanza Rossa Dreykov (interpretato da un ineffabile Ray Winstone) dirà proprio a chiare parole che “il vero potere viene da un’influenza invisibile” e dimostrerà di tollerare pochissimo la sola idea che una delle protagoniste osi rispondergli, tenergli testa dialetticamente, mettere in dubbio quel che dice e, in buona sostanza, alzare la testa di fronte a lui che è l’uomo che comanda un esercito di donne, il simbolo più evidente possibile del patriarcato. Questo, unito ad un’altra frase del padre delle due (interpretato da David Harbour, cioè la linea comica) che afferma di aver “cercato di farvi realizzare il vostro pieno potenziale” (esattamente quel che diceva Jude Law a Captain Marvel), forma il dittico dell’empowerment, la maniera in cui la Marvel racconta il femminismo, ovvero come una forma di sottrazione a qualcuno del potere che ha sulle protagoniste.

Del resto nel cinecomic tutto è una questione di potere. Sono i poteri che cambiano la vita dei protagonisti e li proiettano ad un altro livello di azione, è il potere quel che cercano i villain, è il potere quello che è in gioco molto spesso per la loro sopravvivenza. Non stupisce che sia quindi la conquista e affermazione di un potere sugli altri la maniera in cui le eroine di quel mondo dimostrano emancipazione. In questo Black Widow è in linea con il cinema Marvel. Degli altri capitoli ha la leggerezza ma sfortunatamente non ne possiede la scrittura brillante, suona come un film minore, vicino al complottismo di Winter Soldier ma con molto meno fascino. Doveva almeno essere l’occasione per Scarlett Johansson di dimostrarsi solida e passare il testimone ma è forse l’attrice che emerge di meno di tutto il film. Messa in ombra dalla più vivace Florence Pugh nelle sequenze d’azione e nelle interazioni; mai davvero sentimentale come invece è la grande Rachel Weisz.

Se è vero che i Marvel Studios garantiscono sempre un risultato accettabile, è anche indubbio che Black Widow si collochi nella fascia bassa della riuscita dei loro film. È cioè una storia che non ha nessuna voglia di lavorare di originalità (come faceva Dr. Strange) e molto timore a deviare dal percorso sicuro dei film del canone, convinto che somigliare agli altri e non strafare lo salverà. Non ha troppi legami con l’universo narrativo, non porta avanti la grande trama di questa nuova fase e si macchia del peccato più grave tra tutti questi: non riesce ad operare quella fusione magistrale tra azione e divertimento che è stata da subito la grande innovazione dei film Marvel.