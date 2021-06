questo-articolo-non-ha-titolo

L’autorità tedesca ha dato tempo fino a fine anno ai ministeri per adeguarsi. Nel mirino lo scambio di dati del social network con gli Stati Uniti

(Foto: Olivier Douliery/Getty Images)

Tutti i ministeri e le agenzie governative tedesche avranno tempo fino alla fine dell’anno per chiudere le loro pagine Facebook. Secondo il garante della privacy della Germania la piattaforma social di Mark Zuckerberg non si è ancora conformata alle leggi europee e tedesche sulla protezione dei dati personali, continuando a inviare le informazioni degli utenti verso Stati Uniti.

Con l’entrata in vigore del Gdpr, il regolamento europeo per la protezione dei dati, l’Unione europea ha stabilito che ogni trasferimento di dati fuori dal proprio territorio è possibile solo in alcuni casi. Il primo caso è quello di “adeguatezza” dello Stato terzo. L’adeguatezza si fonda su diversi fattori come il rispetto dello stato di diritto, dei diritti fondamentali, l’esistenza di norme sulla protezione dei dati, di autorità indipendenti e di impegni internazionali assunti. Tuttavia, nel caso degli Stati Uniti l’Unione europea ritiene che la sorveglianza del governo di Washington potrebbe non rispettare la privacy dei cittadini e delle cittadine europee, quando i loro dati personali vengono inviati a fini commerciali. Così, lo scorso agosto, l’Autorità per la protezione dei dati personali dell’Irlanda, dove Facebook ha la sua sede legale in Europa, ha avviato un’inchiesta contro la piattaforma, terminata con l’ordine provvisorio di sospendere il trasferimento dei dati.

Nonostante la sentenza, secondo il Garante della privacy tedesco il social network non avrebbe agito in alcun modo per bloccare il trasferimento, verso gli Stati Uniti, dei dati personali dei suoi utenti europei. Sarebbe impossibile, ha dichiarato il garante per la privacy Ulrich Kelber, gestire una pagina Facebook in modo tale da impedire il trasferimento dei dati degli iscritti. Attualmente la sola pagina ufficiale del governo tedesco conta più di un milione di follower, i cui dati sono stati sicuramente già inviati negli Stati Uniti e probabilmente utilizzati per la profilazione commerciale. “Data la continua violazione della protezione dei dati personali, non c’è tempo da perdere” si può leggere nella comunicazione di Kelber alle organizzazioni governative, riportata da Reuters “se avete una pagina fan, vi raccomando vivamente di chiuderla entro la fine dell’anno”.