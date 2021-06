Preparazione: 30 minuti + 5 ore riposo della bavarese in frigorifero

Cottura: 20 minuti per la pasta biscotto + 20 minuti per cuocere le mele + 3 minuti per scaldare lo yogurt

Calorie: 98 Kcal per 100 g (contro le 190 Kcal della ricetta tradizionale).

INGREDIENTI PER 8-10 PERSONE:

Per la pasta biscotto:

50 g di farina semintegrale tipo 1

10 g di maizena (o fecola di patate)

52 g di zucchero integrale

2 uova

Per la bavarese:

1 kg di pere biologiche (peso lordo)

150 g di yogurt intero al naturale

40 g di zucchero integrale a velo

1 albume (26 g)

20 g di gelatina in polvere

1 cucchiaio di latte per inumidire la pasta biscotto

Per decorare:

5 g di cacao amaro

1 pera da tagliare a fette.

Trucchi light

Fate la pasta biscotto senza burro.

Utilizzate farina semintegrale.

Scegliete lo zucchero integrale.

Sostituite la panna con lo yogurt intero nella preparazione della bavarese.

