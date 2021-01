QUESTO È UN UOMO con Thomas Trabacchi su Rai 1 il 30 gennaio 2021

Questo è un uomo docufiction quando arriva? Il 30 gennaio 2021 su Rai 1

Presentata ai palinsesti RAI per il 2020- 2021, Questo è un uomo – docufiction per la regia di Marco Turco, arriva in tv. Questo è un uomo quando va in onda su Rai 1? L’appuntamento è sabato 30 gennaio 2021 alle 22.45.

Si tratta di una docufiction di genere biografico scritta da Salvatore De Mola, Marco Spagnoli e Marco Turco. Questi, come accennato, è anche regista. Questo è un uomo è prodotta da Mario Rossini per Red Film in collaborazione con Rai Fiction.

Questo è un uomo trama

Una Scena Di Questo È Un Uomo Qui Thomas Trabacchi Credits Maria Vernetti E Rai

continua a leggere dopo la pubblicità

Siamo nel marzo del 1982. Durante una passeggiata in montagna Primo Levi si sloga una caviglia. Di per sé non sarebbe un grave infortunio, se non si trovasse sui monti. È solo, ferito e un precipizio si apre sotto di lui.

Un uomo misterioso arriva in suo soccorso e lo porta nella sua baita. Non solo lo cura, gli fascia la caviglia, ma gli dà ospitalità. È lui la persona a cui Primo Levi racconta la sua storia.

Parte dall’infanzia a Torino e la scuola, l’introduzione delle leggi razziali e la breve parentesi nella Resistenza. Arriva poi all’arresto del 13 dicembre del 1943 e alla decisione drastica di dichiararsi ebreo. Così facendo – evitando di autodefininirsi partigiano – evita di venire fucilato.

Il destino di Primo Levi non è comunque felice. Lo scrittore viene internato nel Campo di Fossoli. Successivamente è deportato ad Auschwitz il 22 febbraio del 1944. È lì che resta fino al 1945.

continua a leggere dopo la pubblicità

Al suo rientro a Torino sente la necessità di non tenere per sé quanto accaduto ad Auschwitz e negli altri campi di concentramento. Scrive, così, il celebre libro Se questo è un uomo.

Chi è l’uomo che salva Primo Levi nella docufiction Questo è un uomo? É mentre racconta la sua vita che Levi lo scopre…

Questo è un uomo è una storia vera?

Questo è un uomo fiction o storia vera? Essendo Questo è un uomo una docufiction biografica, racconta una storia vera. È pensata per ricordare la vita dello scrittore piemontese Primo Levi. Questi ha riportato le atrocità dei campi di concentramento e della Shoah nel suo famosissimo libro: Se questo è un uomo.

Einaudi, ai tempi, si rifiuta di pubblicarlo. L’opera è edita da un piccolo editore. Solo mille copie sono inizialmente vendute. Italo Calvino, tuttavia, la elogia.

continua a leggere dopo la pubblicità

Proprio Einaudi torna sui suoi passi nel 1956 quando ripubblica il libro che diventa un successo internazionale.

Questo è un uomo cast, attori e personaggi

Una Scena Di Questo è Un Uomo Con Thomas Trabacchi Credits Maria Vernetti E Rai

L’attore protagonista di Questo è un uomo è Thomas Trabacchi. Il cast completo di Questo è un uomo è il seguente:

Thomas Trabacchi

Sandra Toffolatti

Werner Waas

Luca Angeletti

Maijlinda Agaj

Orlando Bruno

Gianni Bissaca

Alessandra Sgura

Gianpiero Perone

Orietta Notari

Andrea Triaca

Christoph Hulsen

Stefano Emmanuele

Stella Clozza

RaiPlay Questo è un uomo in diretta e in streaming

Cerchi Questo è un uomo fiction in diretta e/o in streaming? Trovi Questo è un uomo nel catalogo di RaiPlay in contemporanea e successivamente alla messa in onda su Rai 1. Ecco una guida su come funziona la piattaforma targata Rai, gratuita e del tutto legale.