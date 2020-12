questo-filtro-ti-trasforma-in-un-personaggio-disney:-come-usarlo

Snapchat ha rilasciato un nuovo filtro (o lente) in grado di trasformare gli utenti in personaggi Disney con un’accuratezza incredibile. Disponibile all’interno dell’applicazione di messaggistica, il filtro è in grado di dare vita a un vero e proprio personaggio fiabesco basato sulle nostre sembianze, modificando volto, occhi e bocca per renderli simili a quelli di una principessa o di un principe Disney. La funzione, già popolarissima su TikTok, è disponibile in tutto il mondo ma dovrete aggiornare l’applicazione per poterla utilizzare.

Così come per gli altri filtri, anche in questo caso Snapchat utilizza il machine learning per mappare e modificare il volto degli utenti, riuscendo a ottenere risultati incredibili come in questo caso. Non si limita, infatti, a modificare solamente gli occhi, come già successo con il filtro divenuto famoso poche settimane fa, ma applica una serie di modifiche che toccano ogni parte del viso compresi i capelli, che vengono ritoccati per sembrare più cartooneschi. Ovviamente il filtro mantiene i colori di occhi e capelli originali.

Come usare il filtro che ti trasforma in un cartone animato

Ma l’elemento interessante del nuovo filtro è che può essere utilizzato sia in modalità “live”, con la possibilità di registrare video o foto osservando direttamente il filtro applicato, oppure scegliendo le foto dal rullino fotografico. In questo caso Snapchat rileverà automaticamente i volti e gli applicherà il filtro, associando anche la corretta espressione al personaggio. Per poter accedere a questa novità vi basterà aggiornare l’applicazione, aprirla e scorrere verso destra sull’elenco dei filtri fino a raggiungere quello corretto. In alternativa potete cliccare su questo link direttamente dallo smartphone per aprire automaticamente Snapchat sul nuovo filtro che vi trasforma in un personaggio Disney.