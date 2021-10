Questo materiale può assumere e mantenere qualsiasi forma

Può curvarsi, attorcigliarsi a elica e tanto altro, sopportando pure dei pesi. Il materiale totimorfico, sviluppato dai ricercatori della Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences, può transitare attraverso un’infinità di posizioni e orientamenti e rimanere stabile, e potrebbe trovare applicazioni in diversi campi, dalla robotica all’architettura.

Secondo i suoi sviluppatori questo materiale è diverso da tutti gli altri finora esistenti perché riesce a combinare conformabilità (cioè la capacità di assumere diverse forme) e rigidità, due proprietà all’apparenza contraddittorie. Se infatti un materiale è troppo conformabile non sarà in grado di mantenere stabilmente nessuna forma, se troppo rigido non cambia configurazione.

Se finora si era riusciti a ottenere materiali conformabili ma stabili solo in determinate forme, gli ingegneri statunitensi sembrano aver trovato la soluzione: un materiale composto da celle a stabilità neutra, fatti da due elementi strutturali rigidi (puntone e leva) e due molle elastiche estensibili a bilanciare le forze. Un po’ come la lampada che apre i film di animazione della Pixar, scrivono gli autori, la cui testa “è stabile in ogni posizione perché la forza di gravità è sempre controbilanciata dalle molle che si allungano e si comprimono in modo coordinato, indipendentemente dalla configurazione della lampada”.

Il progetto del nuovo materiale, pubblicato la ricerca sulla rivista Pnas, è stato validato sia da modelli matematici sia da prove empiriche, con la realizzazione di strutture 2D e 3D. Variando le dimensioni, sostengono i ricercatori, i materiali totimorfici potrebbero prestarsi a applicazioni su qualsiasi scala.

