Qui è piccolissima insieme alla sua mamma, l’avete riconosciuta? Spunta un dettaglio “impressionante”: impossibile non notarlo. (Fonte Instagram)

Guardate bene questo dolcissimo scatto. È stato condiviso da un’amatissima showgirl e conduttrice in occasione della festa della mamma. Si, perché in questa foto ricordo è solo una bambina, in compagnia della sua meravigliosa e sorridente mamma. L’avete riconosciuta?

Il post condiviso su Instagram non è passato inosservato, soprattutto per un dettaglio, che non è passato assolutamente inosservato. Curiosi di scoprire di cosa parliamo? Vi mostriamo tutto!

Qui è piccolissima insieme alla sua mamma, il dettaglio salta subito agli occhi: sono due gocce d’acqua!

Una dolce dedica per la festa della mamma. Questo scatto è apparso sui social proprio qualche settimana fa, in occasione del giorno dedicato alle mamme. A condividerla è una delle donne più amate ed apprezzate del nostro piccolo schermo. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Ebbene, c’è un indizio clamoroso proprio nello scatto! Nella foto ricordo la conduttrice era solo una bambina, ma guardate bene la sua mamma…è identica a lei oggi! E a notarlo sono stati anche i fan, che nei commenti hanno sottolineato la clamorosa somiglianza.

Di chi parliamo? Della meravigliosa Roberta Capua, eletta Miss Italia nel 1986. Oggi una splendida 52 enne, in questo scatto era solo una bambina, ma è impressionante come la sua mamma sia uguale alla conduttrice oggi. Date un’occhiata ad alcuni dei commenti apparsi sotto al post:

Eh si, in tantissimi hanno notato la straordinaria somiglianza tra la conduttrice napoletana e la sua mamma Marisa Jossa. Che ha qualcosa di speciale in comune con la figlia: anche lei ha vinto Miss Italia, nel 1959, a 21 anni, nella prima edizione in assoluto del famoso concorso di bellezza. Quasi 30 anni dopo ad essere incoronata la più bella d’Italia è stata sua figlia. E voi, conoscevate questo retroscena su Roberta Capua e la sua splendida mamma?