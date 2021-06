Qui è un tenerissimo bambino in compagnia della sua mamma, oggi non si fa altro parlare di lui: è proprio lui

In questa foto social è soltanto un bambino in compagnia della sua mamma, oggi non si fa altro che parlare di lui: chi è? Scopriamolo!

In questa fotografia apparsa sul suo canale social ufficiale, si vede chiaramente un tenerissimo bambino in compagnia della sua bellissima mamma. Guardate, però, con attenzione lo scatto riproposto in alto, siete riusciti ad indovinare di chi stiamo parlando? Se la risposta dovesse essere negativa, state tranquilli: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, prima di farlo, vi vogliamo svelare qualche piccolo indizio.

Di chi stiamo parlando, quindi, esattamente? Ebbene: oggigiorno è un amatissimo conduttore e proprio questa sera ci sarà il suo debutto sul piccolo schermo per un nuovo anno consecutivo. Ma non solo. Esattamente 15 anni fa, ha compiuto il suo esordio in tv in un famosissimo reality di Canale 5. E proprio oggi, Mercoledì 30 Giugno, non si fa altro che parlare di lui. Avete indovinato di chi si tratta? Si, proprio di lui: scopriamo da vicino tutti i dettagli.

Avete riconosciuto questo tenerissimo bambino con la sua mamma? È proprio lui

Dopo la splendida attrice e modella da piccina oppure il volto noto dello schermo italiano da adolescente, vi riproponiamo lui: l’amatissimo conduttore televisivo da bambino in compagnia della sua mamma. L’avete riconosciuto? Poco fa, vi abbiamo fornito tutti gli indizi utili a risolvere questo “enigma”. E, senza alcun dubbio, non vi sarà risultato affatto difficile capire chi è.

A questo punto, quindi, vi chiediamo: di chi stiamo parlando? Ebbene. Proprio di lui: Filippo Bisciglia. Avete letto proprio bene, si! È proprio il famosissimo conduttore di Temptation Island 2021 ad essere immortalato in questo scatto del passato in compagnia della sua mamma. Una foto, diciamoci la verità, davvero dolcissima. E che, soprattutto, ci fa capire quanto l’amore tra madre e figlio sia letteralmente incondizionato.

Cosa dobbiamo aspettarci da Temptation Island 2021?

A partire da questa sera, quindi, avrà inizio l’ottava edizione di Temptation Island 2021. Cosa succederà? Al momento, è ancora tutto da scoprire! Una cosa, però, è certa: sicuramente questa sarà un’edizione indimenticabile!

Voi seguirete Temptation Island 2021?