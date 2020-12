Qui poco più che 20enne, oggi a 53 anni una delle più belle della tv

L’attenzione mediatica oggi si concentra su una foto che mostra una delle donne dello spettacolo italiano quando aveva poco più che vent’anni. La donna, semplicemente stupenda, è stata considerata una delle sosia della cantante Madonna. Avete già capito di chi stiamo parlando?

Ebbene sì, oggi l’attenzione mediatica si concentra proprio su di lei… una delle donne più chiacchierate del mondo dello spettacolo, la cui bellezza ricordava Madonna e anche Marlyn Monroe. Delle caratteristiche queste che le hanno permesso così di avviare la sua carriera in campo televisivo.

Stiamo parlando proprio di lei, Paola Barale, conduttrice di successo, sex symbol, famosa web star e anche ex moglie dell’opinionista Gianni Sperti.

Lei come Madonna…

Come abbiamo avuto modo di spiegare all’inizio del nostro articolo, oggi a catturare l’attenzione del web troviamo una foto che arriva dal passato di Paola Barale. Nell’immagine in questione la conduttrice, ha poco più di vent’anni, e non a caso di tratta di uno scatto che la ritrae proprio durante gli anni in cui la stessa si presentata come la sosia italiana di Madonna, la quale era già una super star in tutto il mondo.

Da quel momento in poi, non a caso, la ‘somiglianza’ le ha permesso di farsi spazio nel mondo dello spettacolo dove si è affermata in qualità di showgirl e anche conduttrice.

Paola Barale oggi

La carriera di Paola Barale oggi procede in diversi ambiti, recentemente abbiamo avuto modo di vedere come la conduttrice sia stata ospite del programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno, sia come ospite che come inviata nel cuore di Milano durante il primo giorno di lockdown localizzato.

In queste settimane, invece, Paola Barale è stata anche tra gli ospiti fissi del programma condotto da Ernico Papi, Name That Tune, in onda su TV8 e nella squadra composta da Elettra Lamborghini, Orietta Berti e anche Cristiano Malgioglio.

La fine dell’amore con Raz Degan

Nella vita di Paola Barale sono stati due i grandi amori che l’hanno accompagnata, il primo è stato quello vissuto insieme al marito Gianni Sperti oggi opinionista di Uomini e Donne, e successivamente la passione travolgente con Raz Degan.

Durante la partecipazione dell’attore all’Isola dei Famosi tutti i loro fan hanno sperato in un ritorno di fiamma, ma così non è stato. A parlare della fine della loro amore è la stessa Paola Barale durante l’intervista rilasciata allo show Non disturbare: “Le cose non si dicono, ma si dimostrano. È sbagliato predicare bene e razzolare male. Una persona che ama realmente non mette l’altra persona da parte”.

La separazione da Raz Degan per Paola Barale è stato comunque un momento difficile da superare, come lei stessa ha confidato alla Perego: “È stata una cosa che io non volevo. Lasciare andare una persona che ami moltissimo è molto difficile, credo che sia un atto di grande maturità e amore, perché se ami una persona la rispetti”.

