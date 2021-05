Oggi 7 Maggio è il compleanno di una delle donne più potenti del mondo: icona di moda, fashion e anche imprenditrice digitale Chiara Ferragni festeggia il compleanno circondata dai suoi affetti: da una famiglia splendida composta dalle sue sorelle, i genitori e ovviamente il marito Fedez e i figli. Mamma solo da qualche mese della piccola Vittoria che allieta le giornate della popolare influencer insieme al primogenito Leone Chiara è tra i personaggi internazionali più amati in rete e non solo.

Chiara Ferragni Fonte Instagram

Chiara Ferragni compleanno in famiglia

Pioniera di un nuovo modo di fare impresa a Chiara va il merito d’aver compreso tempestivamente quanto i social stavano cambiando il modo di comunicare. Ha capito che postare foto, condividere consigli e accrescere la sua community poteva darle spessore e importanza sociale oltre a farla diventare ricca e in grado di dettare mood e mode. Ad arricchire la sua immagine poi c’è stato l’incontro con Fedez che ha cambiato i progetti e le prospettive dell’influencer. Oggi i due sono due personaggi affermati e seguiti, coinvolti in vari progetti e molto apprezzati soprattutto in rete dove la loro ricchezza aumenta giorno dopo giorno.

A fare gli auguri social a Chiara Ferragni in modo decisamente cool e commovente la mamma Marina che su Instagram ha postato degli scatti di Chiara da bambina, foto dove l’influencer somiglia a Leo in modo impressionante. Gli scatti sono accompagnati da una dedica speciale che ha provocato anche la reazione della stessa Ferragni sorpresa di tanto affetto: “Sembra ieri. L’aria profumava di rose, fuori e dentro me. Tu eri lì e io non riuscivo a credere al miracolo cui stavo assistendo. Rannicchiata tra le mie braccia, ti osservavo: la mia prima bimba. Rosea come pesca, calda come amore, pura come sempre sarai. Buon compleanno, amore mio💘”

Chiara Ferragni fonte Instagram

Chiara Ferragni: “La mia mami stupenda”

Commossa Chiara Ferragni ha ringraziato mamma Marina per gli auguri: “La mia mami stupenda” ha commentato l’influencer. Molto affettuosa la madre di Chiara sembra essere dedita e presente per le sue figlie. Sul suo account Instagram condivide molto della sua vita privata, in particolare è felice quando sta con i nipoti con cui trascorre molto tempo.

La mamma di Chiara Ferragni adora Leone ma anche la piccola Vittoria due bambini speciali che hanno cambiato in meglio la vita dell’influencer ma anche dei suoi famigliari sempre molto presenti e disponibili ad aiutarla e sostenerla visti i tanti impegni che ha anche adesso che ha partorito solo da qualche settimana.