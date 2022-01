Qui sono i Migliori siti per acquistare pneumatici On-line: guida 2022

Acquistare online è sinonimo di risparmio, ma non sempre è così. Bisogna stare attenti e valutare le offerte, costi di spedizione e altri servizi aggiuntivi per evitare spiacevoli sorprese. Esistono su internet tantissimi e-shop che è veramente difficile trovare il sito giusto per l’acquisto di determinati prodotti come possono essere le gomme auto. In questa guida abbiamo raccolto per voi I Migliori Siti per Acquistare Pneumatici Online. Non vi resta che continuare a leggere l’articolo.

Pneumatici.it

Pneumatici.it è il sito comparatore prezzi per gomme, cerchi e servizi per la tua auto. Navigando sul sito e possibile trovare i migliori prezzi relativi ai pneumatici e si rivolge a tutti i conducenti di auto, moto, furgoni e camion, che non vogliono rinunciare alle ottime marche a prezzi vantaggiosi. Inoltre troverete anche convenienti offerte per la condivisione (car-sharing), agenzie di autonoleggio ed autofficine. E’ disponibile qualsiasi tipo di pneumatico estivo, invernale e quelli indicati per qualsiasi stagione.

Autodoc Pneumatici

Autodoc è un sito apprezzato e conosciuto dagli utenti per la vendita di ricambi auto delle migliori marche. Da qualche anno è entrato anche nel mercato dei pneumatici online riscuotendo anche qui un ottimo successo. E’ possibile poter acquistare gomme auto dei migliori brand come: Hankook, Michelin, GoodYear, Continental, Firestone, Bridgestone, Pirelli, Yokohama, Dunlop e moltissime altre. Inoltre avrai la possibilità di poter scegliere tra pneumatici invernali, estivi e quattro stagioni.

Autodoc è un sito sicuro e affidabile per l’acquisto delle vostre gomme online e offre metodi di pagamento tra le più utilizzate come: Paypal, carte di credito e bonifico bancario. Per quanto riguarda invece i tempi di consegna dipende dalla disponibilità del prodotto, questi vengono spediti mediamente entro 1-2 giorni dalla ricezione del pagamento dell’ordine. Spedizione gratuita per ordini superiori alle 140 euro. Autodoc rientra di diritto tra I Migliori Siti per Acquistare Pneumatici Online.

GommeGo

GommeGo è un e-commerce specializzato nella vendita di pneumatici online a prezzi concorrenziali. Collegandosi al sito è possibile poter acquistare gomme auto, per moto, per autocarri e fuoristrada dei migliori brand come: Michelin, Continental, GoodYear, Hankook, Firestone, Pirelli, Yokohama, Dunlop, Bridgestone e moltissimi altri. Grazie ad un motore di ricerca semplice ma potente avrete la possibilità di trovare il pneumatico desiderato in breve tempo e poterlo acquistare con pochi click.

GommeGo è un sito affidabile per il vostro shopping online perché offre una connessione crittografata con sicurezza SSL a 128-Bit proteggendo i vostri dati personali e di pagamento. L’e-shop di gomme online offre spedizione gratuita e le migliori modalità di pagamento come: Paypal, Postepay, Carte di Credito e Bonifico Bancario. Inoltre il sito mette a disposizione una sezione Approfondimenti ricca di guide e notizie utili ed interessanti per tutti i guidatori. Il negozio online dispone di un team preparato e professionale che risponde in tempi rapidi alle vostre richieste. GommeGo è senza dubbio il punto di riferimento per molti internauti che vogliono acquistare pneumatici online al miglior prezzo e gode di tantissimi feedback positivi.

TrovaPneumatici.it è il miglior sito sugli Pneumatici Online che permette di trovare sempre il Miglior Prezzo. Questo comparatore, sfrutta una nuova tecnologia e confronta contemporaneamente oltre 1.000.000 di offerte e monitora i prezzi di tutti i più economici e affidabili e-commerce di pneumatici aiutandoti quindi a trovare la gomma giusta e il prezzo migliore. Oltre al risparmio di denaro, si aggiunge un importante risparmio di tempo prezioso perché eviti di effettuare ripetutamente le stesse ricerche su molti siti differenti, ma in un’unica schermata ti appaiano tutti i risultati degli e-commerce di pneumatici già filtrati ed ordinati come da tue preferenze.

Trova Pneumatici si distingue dai concorrenti per molti aspetti e qui elenchiamo i principali: Ampiezza di comparazione (compara il maggior numero di negozi e quindi contiene il maggior numero di offerte), possibilità di fare ricerche vocali (comode da mobile), rapidità di aggiornamento (i prezzi vengono monitorati con una frequenza di circa 5 minuti limitando fortemente il rischio di trovare prezzi differenti nel negozio monitorato), possibilità di monitorare lo storico dei prezzi di ogni modello di pneumatico.

123Gomme

123gomme.it è un ottimo sito per poter acquistare i tuoi pneumatici. L’e-commerce infatti si è posizionata nel mercato delle gomme come operatore specializzato che offre ogni tipo di pneumatico ai propri clienti. L’offerta comprende tutte le marche internazionali (dalla A di Accelera alla M di Michelin, fino alla Y di Yokohama) e le informazioni necessarie per la scelta dei prodotti. E’ possibile trovare brand come: Continental, Hankook, Michelin, Bridgestone, Pirelli, Yakohama e moltissime altre.

123gomme.it è un sito affidabile per il vostro shopping online e ti consente di acquistare in sicurezza, grazie alla positive SLL ed in tutta facilità grazie alla possibilità di poter pagare tramite bonifico bancario, carte di credito, Paypal e Amazon Pay. I Pneumatici sono sempre in magazzino e in pronta consegna oltre 600.000 pneumatici vi aspettano.

EuroImportPneumatici

EuroImportPneumatici.com è tra i siti di punta per quanto riguarda la vendita di pneumatici per auto e moto online. L’azienda, che quest’anno ha festeggiato i 10 anni di attività online, si distingue tra i competitor soprattutto per il suo alto standard qualità/prezzo.

Sono oltre 150 i marchi di gomme proposti sul proprio e-commerce per un totale di 25 mila modelli diversi a prezzi veramente competitivi.

EuroimportPneumatici.com offre consegna gratuita in tutta Italia e oltre 2000 centri di montaggio convenzionati sul territorio.

Tra i marchi spiccano nomi importanti del settore come Pirelli, Michelin, Bridgestone, Dunlop, Yokohama, Goodyear, Toyo, Vredestein, Hankook e Nokian. Il negozio di pneumatici online è un sito affidabile per i vostri acquisti in rete e tra i metodi di pagamento utilizzato è possibile poter utilizzare Paypal.

GommeH24

GommeH24 è un portale che ti da la possibilità di acquistare pneumatici di altissima qualità e marchi prestigiosi sempre al miglior prezzo. Qui è possibile trovare qualsiasi tipo di pneumatico adatto alle vostre esigenze come estivo, invernale, 4 stagioni o gomme speciali come runflat, rinforzato e molto altro. Cerca il tuo pneumatico, nel modulo di ricerca che troverai a sinistra, inserendo le dimensioni e le caratteristiche dello pneumatico che desideri. Inoltre GommeH24 offre un Blog aggiornato che, grazie agli articoli, ti aiuterà nella scelta delle gomme più adatte alle tue esigenze.

Acquistare sul portale diventa ancora più conveniente. Infatti il sito offre la spedizione gratuita sul tutto il territorio italiano. Tra le modalità di pagamento accettate troviamo PayPal e Carta di Credito. Infine potrai controllare la mappa dei gommisti più vicini a te per il montaggio delle gomme appena acquistate. GommeH24 è senza dubbio tra I Migliori Siti per Acquistare Pneumatici Online.

Tyreo

Tyreo è un e-commerce specializzato nella vendita di gomme per auto e moto 100% made in Italy. Offre uno dei più grandi cataloghi di pneumatici del web con oltre 200 marche più di 40.000 differenti articoli tra gomme auto, pneumatici moto e cerchioni. Tra i migliori brand che il sito offre troviamo: Bridgestone, Pirelli, Goodyear, Nokian, Michelin, Continental, General, Hankook e moltissimi altri considerate tra le marche migliori e sicuri. Nel prezzo è già incluso Iva, trasporto e contributo ambientale (PFU).

Tra i metodi di pagamento accettate dal sito: Paypal, carta di credito e bonifico. Infine hai la possibilità di trovare il centro montaggio più vicino a te, senza preoccupazione di dover trovare un gommista per il montaggio delle gomme acquistate. Tyreo è senza dubbio tra I Migliori Siti per Acquistare Pneumatici Online.

eGommerce

EGommerce.it è il nuovo portale realizzato dalla HARDGREEN SRL tutto italiano. Il sito ci permette di acquistare pneumatici ricostruiti, gomme ricostruite, pneumatici invernali e gomme invernali auto on line, oltre a offre ai propri clienti i migliori brand internazionali di gomme nuove. L’obbiettivo del sito è quella di soddisfare qualsiasi richiesta del proprio cliente acquistando online con pochi click i pneumatici desiderati.

Anche eGommerce, vi da la possibilità di trovare il Gommista Convenzionato per il montaggio dei pneumatici acquista sul sito. Visita il sito EGommerce.it.

Gommadiretto

Gommadiretto.it è un e-commerce molto apprezzato quando si parla di acquisto pneumatici online. Offre una vasta scelta di pneumatici sia estivi che invernali, per veicoli commerciali e caravan, pneumatici runflat cioé quelle gomme che in caso di foratura non si sgonfiano, cerchi e ruote, pneumatici speciali e accessori da moto e auto. Per poter ricercare il vostro pneumatico bisogna inserire i seguenti parametri nella home page: la larghezza, l’altezza, il diametro ed infine il tipo di pneumatico che state cercando. In pochi instanti avremo una lista di gomme dal prezzo più basso e conveniente a quello più alto.

Dunlop, Michelin, Goodride, Hankook sono solo alcune delle migliori marche che Gommadiretto mette a vostra disposizione. Se state cercando dei pneumatici a buon prezzo, vi consigliamo senza dubbio di visitare questo e-commerce.

Gommista Specialista

Gommistaspecialista.it è uno dei maggiori siti per la vendita di pneumatici online. Scegli le gomme per la tua auto inserendo le misure valutando tra migliaia di prodotti messe a disposizione dal sito. Seleziona il gommista dalla mappa fra più di 1000 specialisti in tutta Italia. Una volta confermato il vostro ordine, Gommista Specialista invierà un email al gommista scelto da te ed inviando conferma ad entrambi via email per l’appuntamento.

Inoltre riceverete un SMS un giorno prima relativo al promemoria dell’appuntamento. Il pagamento degli pneumatici acquistati avverrà presso il gommista specialista dopo che questo avrà montato sulla tua auto le gomme da te ordinate. Visita il sito Gommistaspecialista.it.

FAQ Pneumatici Online

Abbiamo realizzato una mini guida di quelle che sono le domande più frequenti che riguardano l’acquisto dei pneumatici online. Speriamo che queste FAQ possono esserti d’aiuto e riesca a togliere alcuni dei tuoi dubbi più importanti.

Perché Acquistare Pneumatici Online?

La domanda numero uno e che si pongono tutti gli utenti che per la prima volta stanno acquistando gomme auto o moto: Perché acquistare Pneumatici Online? La risposta è legata soprattutto al risparmio. Internet infatti ti consente un risparmio maggiore visto che, non essendoci intermediari, avrai la possibilità di ricevere le gomme ad un prezzo più basso.

Un altro fattore importante è anche la vasta gamma di marche che puoi visionare ed acquistare per tutti i tipi di veicoli.

Dove Montare gli Pneumatici?

Ogni rivenditore di pneumatici dispone di un servizio molto importante che ti permette di individuare e scegliere il centro di montaggio più vicino a casa tua. Puoi far arrivare direttamente i pneumatici al centro di montaggio e fissare successivamente un appuntamento affinché queste vengano montate nella tua auto.

E’ Possibile Ricevere Truffe Online?

Purtroppo internet è un luogo pieno di furbi o di aziende che navigando in cattive acque, non possono rispettare gli ordini presi. Un esempio evidente è l’azienda Pneumaticone, il sito di pneumatici low cost, accusato da moltissimi clienti di non aver mai ricevuto gli ordini regolarmente pagati ed effettuati dal sito. I siti presenti all’interno della nostra guida sono affidabili.

Devo Pagare la Spedizione Online?

Molti e-commerce di pneumatici online superando una soglia in denaro o l’acquisto di 2 pneumatici non ti addebitano le spese di spedizione. Questo ti permette di risparmiare maggiormente sul prezzo finale dell’acquisto delle gomme auto online.

Quale Modalità di Pagamento sono Accettate?

Le modalità di pagamento sono senza dubbio un aspetto da non sottovalutare se abbiamo deciso di comprare pneumatici online. Tra le modalità di pagamento offerte dai siti presenti in questa guida troverai: bonifico bancario, Postepay, Paypal e contrassegno, cioè pagamento direttamente alla consegna.

Hai Diritto al Reso?

Il reso è un diritto fondamentale per chi compra online. Potrai restituire gli pneumatici al patto che: rispetti i termini in giorni di ogni e-commerce (di solito è 14 giorni dalla data di consegna, ma leggi attentamente le istruzioni del sito dove acquisti) e che soprattutto questi non siano già usati o montati nella tua auto. Fate attenzioni perché molte aziende addebitano al cliente dei costi (circa 15/20 euro) per il reso.