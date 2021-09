quindici-libri-per-bambini-e-ragazzi-perfetti-per-l’inizio-della-scuola

Dopo i libri da ombrellone divorati durante l’estate arrivano i grandi titoli della ripresa, quelli dai nomi importanti, che accompagnano il rientro nella routine e ci faranno compagnia quasi fino a Natale.

Anche per bambine e bambini, ragazzi e ragazze, arrivano questo mese in libreria tante novità. Tra quelle d’autore c’è sicuramente la raccolta di racconti per piccini di Margaret Atwood, celeberrima autrice canadese de Il racconto dell’ancella: il suo Tric Trac Trio (Salani) conquisterà tutti grazie al ritmo serrato e a un uso del lessico sorprendente. Tra gli albi illustrati, come sempre Beatrice Alemagna colpisce nel segno con Manco per sogno (Topipittori), storia di una piccola pipistrellina che non vuole andare a scuola ma che scopre che forse andarci insieme ai genitori è peggio che tentare una nuova avventura da sola.

Certo, la scuola: moltissime novità per bambini in uscita parlano proprio di ciò che a scuola si può imparare e dell’esperienza stessa della vita scolastica. Via libera quindi ai libri che ci parlano della scuola come diritto e delle importanti figure che hanno contribuito a formare l’insegnamento come lo intendiamo oggi, ma anche a quelli in cui la scuola è luogo fondamentale di socializzazione.

In questo settembre davvero ricchissimo di nuovi titoli in uscita ne abbiamo selezionati 15 per una gallery in cui tra divulgazione scientifica, libri d’arte, romanzi e fumetti tutti, ma proprio tutti, troveranno il volume adatto per la prima domenica d’autunno.

