Quiosques externos da Lagoa do Taquaral, em Campinas, são reabertos 1 mês após interdição por árvore cair e matar criança

Cerca de 20 espaços da área externa do parque estão localizados em trecho da pista da Avenida Heitor Penteado. Ela estava fechada desde 3 de fevereiro, depois de recomendação do MP. Quiosques externos da Lagoa do Taquaral reabrem após um mês de interdição em Campinas

Quiosques localizados na área externa da Lagoa do Taquaral, em Campinas (SP), foram reabertos na manhã deste sábado (4). O trecho da pista interna da Avenida Doutor Heitor Penteado, no entorno do parque, estava fechado desde 3 de fevereiro após uma recomendação do Ministério Público (MP). A interdição ocorreu depois da morte de uma menina de 7 anos, atingida por um eucalipto que caiu.

A reabertura ocorreu por volta das 6h, entre a Avenida Almeida Garret e o 4º Distrito Policial. Segundo a prefeitura, os permissionários da Lagoa do Taquaral ficaram isentos de pagar a taxa de uso do solo para a Setec, conforme parecer jurídico, durante o período em que não puderam exercer as atividades.

Para os ciclistas Reinaldo e Elias Lange, o retorno dos quiosques é opção de parada para repor as energias.

“Eu venho de Pedreira e temos que comer alguma coisa para reforçar o estômago para poder voltar embora. Foi uma boa estar aberto, se não nós teríamos que procurar alguma coisa [local] para frente.” , afirma Elias.

A vendedora, Tamires Souza estava a passeio e ressaltou a importância da reabertura dos quiosques principalmente para quem trabalha neles. “Com certeza, principalmente para a pessoa que trabalha também, ficar esse tempo todo sem trabalhar é complicado”, afirmou.

Já o comerciante Edson De Mello, dono de um dos quiosques que foi reaberto, também comemorou o retorno às atividades e comentou sobre a segurança do local.

“Aqui lota. Com certeza, é a praia de Campinas. Chuva afasta um pouquinho mas estamos trabalhando mesmo com chuva. Um mês parado é complicado, as contas chegam com chuva ou com sol. Enfim, vamos fazer com que o povo volte, porque criou essa tensão, mas tudo foi feito. Foram feitas podas no entorno do parque, agora estão fazendo os trabalhos internos. Já estamos seguros para voltar a trabalhar.”, diz.

Área externa e quiosques da Lagoa do Taquaral, em Campinas, foram reabertos neste sábado (4)

Reprodução/EPTV

Operação Lagoa

NEste domingo (5), a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) vai retomar a abertura da pista interna da Avenida Doutor Heitor Penteado, no entorno da Lagoa e da Praça Arautos da Paz, para atividades esportivas e recreativas de pedestres e ciclistas, além do fechamento para o trânsito de veículos.

A Operação Lagoa ocorre aos domingos e feriados no período das 7h às 13h. A área interna da Lagoa do Taquaral permanecerá fechada. A interdição total do parque também é uma recomendação do Ministério Público. Sendo assim, o local só será reaberto quando todos os possíveis riscos forem sanados.

valipomponi