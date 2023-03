Quissamã tem mobilização para combater o Aedes aegypti no Centro da cidade

Equipes da Vigilância em Saúde fizeram atendimento em tenda na Praça Brigadeiro José Caetano e percorreram as ruas para orientar a população sobre prevenção, riscos de doenças e focos do mosquito. Moradores foram orientados sobre os perigos do Aedes Aegypti em Quissamã

Moradores de Quissamã, no Norte Fluminense, puderam participar de ações ao longo desta quarta-feira (22) contra o mosquito Aedes aegypti.

Equipes da Vigilância em Saúde fizeram atendimento em uma tenta montada na Praça Brigadeiro José Caetano e percorreram as ruas do Centro orientando a população sobre prevenção, riscos de doenças e focos do mosquito. Houve distribuição de materiais educativos e fixação de cartazes informativos em trechos de maior circulação de pessoas.

Equipes da Vigilância em Saúde fizeram ação nas ruas contra o mosquito da dengue em Quissamã

A ação faz parte do trabalho da Secretaria municipal de Saúde que busca evitar a proliferação do Aedes aegypti, que é transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Dados da Secretaria de Saúde mostram que, desde o início do ano, foram confirmados 23 casos de dengue em Quissamã. Outros 32 foram descartados.

Durante ação em Quissamã contra o Aedes Aegypti, moradores receberam cartilhas explicativas

O coordenador da Vigilância em Saúde, Leonardo Barcelos, destaca a importância do diálogo com a população.

“A população precisa sempre ser orientada sobre a importância das medidas de prevenção e sair às ruas facilita a informação porque a gente consegue ter acesso a um público que não temos quando fazemos uma atividade na escola ou na unidade de saúde. Conseguimos abordar o comércio, as pessoas que estão trabalhando durante todo dia”, pontuou.

Principais medidas contra o mosquito:

O descarte correto de garrafas pet e de vidro

Manter os ralos com telas e vedados

Deixar a tampa do vaso sanitário sempre fechada ou vedada com plástico

Manter a piscina sempre limpa

Lavar o coletor de água atrás da geladeira, pelo menos, uma vez por semana

Manter caixas d’água, tonéis, galões, poços e barris vedados, calhas limpas

Manter pneus sem água e em lugares cobertos

Manter bandejas de ar-condicionado sem água

Pratos de vasos de planta com areia até a borda, bromélias e outras plantas sem acúmulo de água

Baldes virados com a boca para baixo

Piscinas e fontes sempre tratadas

Lixo sempre em sacos plásticos bem vedados

