Quissamã tem show gratuito com Xande de Pilares no sábado

O cantor e compositor é uma das atrações do Verão Viver Quissa 2023, que tem programação repleta até fevereiro. Xande de Pilares faz show neste sábado em Quissamã

Divulgação Prefeitura de Quissamã

O cantor e compositor Xande de Pilares faz show gratuito neste sábado (21) em Quissamã, no Norte Fluminense.

O artista vai levar o melhor do samba e do pagode a Barra do Furado, a partir das 23h. A apresentação faz parte das atrações do “Verão Viver Quissa 2023”, que tem programação repleta até fevereiro.

Além de shows, a programação conta com atividades esportivas e culturais para as todas as idades.

O “Verão Viver Quissa 2023” é um projeto da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura Patrimônio Histórico e Lazer. Outras informações sobre a programação estão no site da Prefeitura.

valipomponi