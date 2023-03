Quissamã teve caminhada pelo fim da violência contra a mulher nesta terça

Evento foi organizado pela Prefeitura celebrando o Mês da Mulher. Só em 2022, foram registrados 700 casos de violência contra a mulher na cidade. Moradores saíram pelas ruas de Quissamã como parte das ações pelo Mês da Mulher

Prefeitura de Quissamã/Divulgação

Na manhã desta terça-feira (21), mulheres e homens fizera a caminhada “Quissamã Protege: Não à violência contra a Mulher”, com o objetivo de sensibilizar a sociedade para acabar com todas as formas de violência contra a mulher.

A caminhada, organizada pela Prefeitura, contou com a presença de servidores, secretários municipais, população e assistidos de programas sociais, além de vereadores.

Em 2022, foram registradas mais de 700 ocorrências de violência contra a mulher na cidade. A Prefeitura explica que tem trabalhado em conjunto com a população para mudar essa realidade.

Somente em janeiro de 2023, foram realizados 80 atendimentos individualizados no Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam) Elisabeth da Conceição Barcellos Araújo, 13 registros de ocorrências na 130ª DP (Quissamã) e 5 novas medidas protetivas. Já a Patrulha Maria da Penha atendeu a 38 ocorrências e 28 acompanhamentos de medidas em janeiro.

“Enquanto Prefeitura, estamos trabalhando juntos para enfrentarmos essa doença social. É com política pública e conscientização da população que vamos avançando. Cabe a todos nós trabalharmos no combate, com as mulheres cada vez mais protegidas”, destacou a Prefeita Fátima Pacheco.

A campanha “Quissamã Protege: Não à violência contra a Mulher” continua durante todo o mês de março, com ações voltadas à proteção da mulher, como novos Projetos de Lei, homenagens, palestras e rodas de conversa.

Desde 2017, Quissamã tem investido na rede de proteção à mulher, criando mecanismos para receber as vítimas, como o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam), a Patrulha Maria da Penha, o Núcleo Especializado de Atendimento ao Homem (Neah) e a Sala Girassol.

“É um movimento de toda população de Quissamã. Os dados de feminicídio no Brasil são altos. E em Quissamã, os dados de violência na cidade vem crescendo a cada dia. A gente precisa garantir direitos e só garantimos através da educação”, destacou a coordenadora do Ceam, Nágila Oliveira.

Vittorio Rienzo