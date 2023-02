Folia terá seis dias de programação e distribuição de pulseiras vai reforçar a segurança dos pequenos. Quissamã vai distribuir pulseiras para identificação de crianças durante o carnaval

Divulgação/Prefeitura de Quissamã

O carnaval em Quissamã, no Norte Fluminense, vai ter seis dias de programação e a Prefeitura vai distribuir pulseiras de identificação para as crianças.

A distribuição será feita na frente da sede da Prefeitura, próximo ao estacionamento, das 18h até a meia-noite, na Avenida Barão de Vila Franca. As pulseiras terão o nome da criança, dos responsáveis e telefone para contato.

A iniciativa SOS Criança para o Carnaval Viver Quissa 2023 é da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Na mesma estrutura onde serão distribuídas as pulseiras, estará uma equipe apta para acolher as crianças perdidas e devolvê-las a seus pais, caso tenha necessidade.

Pulseiras em Quissamã terão informações sobre a criança e sobre os reponsáveis

Divulgação/Prefeitura de Quissamã

O trabalho é para garantir ainda mais segurança para as crianças menores de 12 anos e suas famílias durante o Carnaval.

“Nossa equipe mais uma vez estará atuando em um importante evento. No espaço, identificamos as crianças e colocamos as pulseiras com os dados para identificação. E caso tenha algum desencontro, teremos o ponto de referência para fazer a localização das crianças”, comentou a Secretária, Tânia Magalhães.

O evento terá blocos de rua, bois malhadinhos, trio elétrico, shows regionais e nacionais. A programação vai arrastar a multidão entre os dias 16 e 21 na área central e em todas as praias da cidade.

valipomponi