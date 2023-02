As porcentagens foram consolidadas pelo tributarista da Almeida Prado & Hoffmann Advogados Associados, Carlos Marcelo Gouveia, com base em dados do Impostômetro. Impostômetro mostra a marca de R$ 2,8 trilhões em impostos no fim de 2022

Divulgação

Já parou para pensar quanto imposto você paga por dia? Os tributos estão em praticamente todos os lugares da nossa rotina e, muitas vezes, passam despercebidos. Só em 2022, por exemplo, foram mais de R$ 2,8 trilhões, segundo o Impostômetro – um aumento de 11,5% em relação ao observado em 2021, de R$ 2,6 trilhões.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Faça o quiz do g1 e veja se você está por dentro e sabe dizer quanto tributo pode estar embutido no seu dia a dia. Os dados foram consolidados pelo tributarista da Almeida Prado & Hoffmann Advogados Associados, Carlos Marcelo Gouveia, com base em números do Impostômetro.

QUIZ: Você sabe quanto de imposto você paga em um dia? Faça o teste e descubra!

Vito Califano