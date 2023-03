Raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali: riduzione della TARI per chi provvede da sé

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali compete all’ente impositore, salva la riduzione della quota variabile della TARI per i contribuenti che provvedano al relativo riciclo in proprio o con l’ausilio di imprese autorizzate. Grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o l’esenzione. Questo è quanto stabilito dalla sentenza n. 5433/2023 della Cassazione civile.

Vito Califano