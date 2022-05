raccontare-nell’era-digitale:-meet-the-media-guru-ospita-frank-rose

Il nuovo appuntamento di Meet the Media Guru è alle ore 19 di martedì 17 maggio con Frank Rose.

Direttore del seminario in Strategic Storytelling alla Columbia University di New York, dove è anche direttore del Digital Storytelling Lab, l’antropologo, scrittore e giornalista introdurrà il pubblico alle strategie che i new media adottano per il controllo e l’orientamento del consenso, ma non solo. Rose approfondirà i meccanismi narrativi spiegando quali sono i processi neurali che governano il pensiero e creano strutture narrative, storie che sono parte integrante del nostro essere indispensabili per leggere e interpretare la realtà.

Le tematiche al centro dell’incontro costituiscono anche il soggetto del suo nuovo libro, Il mare in cui nuotiamo (Codice Edizioni, aprile 2022), in cui Rose descrive il nuovo modo di raccontare nell’era digitale. In occasione dell’evento, sarà possibile acquistare a MEET i libri dell’autore (Il mare in cui nuotiamo e Immersi nelle storie).

L’ingresso è libero, previa prenotazione

