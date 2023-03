Mesmo com retorno das chuvas nos últimos dias, há pelo menos sete meses chove abaixo da média na cidade e moradores precisam economizar. Moradores de Bagé convivem com racionamento de 15h por dia

O racionamento de água de 15 horas por dia completa uma semana em Bagé, na Região da Campanha do Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira (29). Há sete dias, moradores da cidade só tem água em casa por nove horas. O esquema de racionamento acontece na cidade desde janeiro deste ano, em razão da falta de chuvas, e não há previsão de flexibilização da medida.

Mesmo com o retorno das chuvas nos últimos dias, há pelo menos sete meses chove abaixo da média na cidade. Até esta quarta, em março, foram 105,5 milímetros de chuva, o que não é suficiente para encher os reservatórios da cidade.

Com o racionamento, os moradores da cidade estão precisando economizar água. Alguns deles relatam, inclusive, terem ficado sem água por dias.

“Aqui a gente já ficou de cinco a seis dias sem água. Sem água mesmo, sem um pingo d’água”, conta o motoboy João Claiton da Silva.

João mora no bairro Ivo Ferronato, que fica em um local onde a água demora mais para chegar até a caixa d’água. “Se não é o caminhão a gente tá ferrado né, se o caminhão não passa por nossa rua a gente tá ali, segurando ponta a ponta, pingo a pingo”.

O presidente da associação de moradores do bairro, Jandir Paim, conta que desde o início o racionamento foi complicado.

“Desde que iniciou esse racionamento aí, quando era 6 horas, sempre foi difícil, porque a água era pra chegar 15h mas ela nunca chega antes das 22h, 23h, às vezes até meia noite, quando chega pra subir na caixa. E agora que aumentou pra 15 horas, simplesmente não chega nem na caixa do banheiro”.

Alternativas

Para tentar ajudar o maior número possível de moradores, o Grêmio Esportivo Bagé reativou, depois de cinco anos, o poço artesiano que fica no clube. Com 80 metros de profundidade, a ideia é compartilhar água com a vizinhança.

“Nós compramos, através do nosso grupo forte que temos, compramos uma bomba que saiu quase R$ 4 mil. Enfim, o poço está funcionando, a vazão não era o que esperávamos, mas vai abastecer o estádio e o entorno, por exemplo, pessoas do lado que tenham oficina, escola, enfim, nós vamos estar à disposição”, destaca o presidente, Pedro Sabella.

O lavador de carros Geraldo Cougo precisou criar uma alternativa para continuar trabalhando e investiu em um sistema para captar a água da chuva.

“Esse sistema é com uma calha e aí, o armazenamento é com caixa. Cada uma das minhas caixas é de 5 mil litros. Se for uma chuva aí, de 30 milímetros, já é o suficiente, uma caixa tu já enche tranquilamente. É fácil e o custo não é muito alto, mas vale a pena”, diz.

