radialista-jota-jr-morre-aos-58-anos-em-itabaiana

Morreu, na madrugada desta sexta-feira (10), no Hospital Regional de Itabaiana, aos 58 anos, o radialista João Batista Pereira Santos, conhecido como Jota Jr. De acordo com familiares, ele estava internado desde janeiro para tratar as complicações de um infarto.

O Sindicato dos Radialista do Estado de Sergipe emitiu nota de pesar pelo falecimento do profissional, que tinha cerca de 30 anos de atuação. Ele deixou esposa e três filhos.

O corpo está sendo velado no Velatório Santo Antônio, em Itabaiana, e será sepultado no cemitério de mesmo nome.

