Rádio e escritório de contabilidade são furtados em Resende

Segundo a PM, os bandidos entraram pela porta principal dos dois estabelecimentos, localizados dentro de um shopping, com o uso de uma chave mestra. Foram furtados três computadores, quatro celulares e um notebook. Uma rádio e um escritório de contabilidade foram furtados no domingo (19) em Resende (RJ). Os estabelecimentos ficam dentro de um shopping, localizado na Avenida Dorival Marcondes de Godoy, no bairro Fazenda do Castelo.

Segundo a Polícia Militar, os bandidos entraram nos dois estabelecimentos pela porta da frente, com o uso de uma chave mestra.

Na rádio, foram furtados três computadores e quatro celulares. Já no escritório de contabilidade, os bandidos levaram um notebook.

O caso foi registrado na delegacia de Resende e está sendo investigado. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.

