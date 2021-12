Raffaele Gerbi casino campione Svezia dal XVIII secolo fino ai tempi moderni

In questo articolo forniamo una panoramica dello sviluppo storico del mercato assicurativo in Svezia dal XVIII secolo fino ai tempi moderni. Consideriamo prospettive teoriche tratte dalla letteratura economica e di regolamentazione politica che potrebbero aiutare a spiegare importanti caratteristiche istituzionali del mercato – in particolare, la sua struttura oligopolistica, la mancanza di partecipazione straniera e la presenza significativa di forme di organizzazione mutualistiche. Offriamo inoltre una previsione sulle attuali sfide e prospettive del mercato assicurativo svedese in un mercato sempre più competitivo e globale.

I suggerimenti di Roy Chandler, Dick Edwards, Mike Jones, Olle Krantz, Mats Larsson, Håkan Lindgren, Sven Gaunitz e due arbitri anonimi sono apprezzati con gratitudine. Il documento ha anche beneficiato dei commenti dei partecipanti a un seminario di ricerca tenuto presso il Dipartimento di Storia Economica, Università di Umeå, Svezia e la Conferenza di Accounting, Business and Financial History (ABFH), Cardiff Business School, Regno Unito, 15-16 settembre 2005 Tuttavia, si applica la normale esclusione di responsabilità.

1. Baker & Collins (2003) notano che nella maggior parte delle giurisdizioni c’è una relativa scarsità di analisi storica del settore assicurativo rispetto ad altri settori come quello manifatturiero e quello bancario. Pertanto, la carenza di ricerche storiche analitiche nel settore assicurativo non è limitata solo alla Svezia.

2. La Svezia è entrata nell’UE il 1° gennaio 1995.

3. Nel presente studio definiamo un mercato oligopolio nella sua accezione più ampia. Ad esempio, Richards e Colenutt (1975) considerano che un mercato assicurativo oligopolistico è quello in cui le prime quattro o cinque società detengono una quota dominante (cioè il 40% o più) in termini di premi annuali e valore dei fondi assicurativi conservati. Inoltre, in un oligopolio, i prezzi competitivi, la qualità del prodotto e il livello di servizio al cliente sono spesso fortemente limitati da accordi sui prezzi di cartello, asimmetrie informative e vincoli normativi (ad esempio, la concessione di licenze ai nuovi entranti). Queste caratteristiche oligopolistiche del mercato hanno caratterizzato il settore assicurativo svedese almeno dall'ultimo quarto del XIX secolo.

4. In questo sistema di reciprocità, i membri del fondo dovevano versare contributi regolari e far fronte a carenze di liquidità se i crediti totali superavano il valore dei beni conservati.

5. I problemi di selezione avversa e di azzardo morale si riferiscono a conflitti di incentivi di agenzia che sorgono nella contrattazione assicurativa. La selezione avversa riguarda l'errata determinazione del prezzo dei rischi ex ante a causa della mancanza di informazioni, mentre l'azzardo morale riguarda i rischi che gli assicuratori affrontano ex post a causa della mancanza di attenzione da parte degli assicurati e/o dell'eccessiva (o fraudolenta) esperienza di sinistri. Smith & Stutzer ( 1990 , 1995) sostengono che le mutue possono mitigare la selezione avversa, ad esempio, limitando la discrezionalità manageriale su chi ammettere nel pool assicurativo e riducendo gli effetti dell'azzardo morale stipulando contratti assicurativi (come le polizze per i diritti di partecipazione relative ai bonus) che motivano gli assicurati ad agire nel migliore interesse dei membri del gruppo di condivisione del rischio nel suo insieme. Questi vantaggi contrattuali, in teoria, hanno dato alle mutue un vantaggio competitivo precoce rispetto alle società per azioni nei mercati assicurativi emergenti del diciannovesimo secolo (come gli Stati Uniti).

6. Fu solo dopo la Stock Corporation Act del 1848 che le società per azioni pure con consigli di amministrazione attivi entrarono a far parte della vita economica svedese (Magnusson, 1997 ).

7. Keneley ( 2004 : p. 92) distingue tra costi di transazione e costi di informazione. Quest'ultimo comprende i costi come quelli sostenuti per quanto riguarda la raccolta, la gestione e l'utilizzo delle informazioni. Al contrario, i primi si verificano a causa di problemi di asimmetria informativa (es. costi di appalto) ma non sono necessariamente costi relativi all'informazione in sé .

8. La legge svedese sulle società per azioni del 1848 copriva varie questioni come i requisiti minimi di capitale di legge, le responsabilità degli azionisti e degli amministratori e le procedure contabili e di revisione. Questo nuovo quadro giuridico completo per le società di proprietà degli azionisti è stato un importante progresso rispetto alle precedenti strutture aziendali detenute da investitori che non erano soggette a formalità quali requisiti di partecipazione azionaria e regole che disciplinano la distribuzione dei dividendi. La legge del 1848 rafforzò anche il requisito settecentesco secondo cui le costituzioni aziendali dovevano essere approvate dal governo svedese, sottolineando nuovamente la necessità di incoraggiare un clima di libero investimento e una maggiore fiducia dei consumatori. Infatti, Magnusson (1997) riferisce che le riforme del diritto societario svedese della metà del diciannovesimo secolo furono principalmente motivate da un desiderio politico di aumentare il libero scambio e promuovere la crescita industriale ed economica.

9. Ad esempio, Hägg (1998) riporta che nel 1855 Skandia aveva un patrimonio netto valutato a 15 milioni di Skr. Il fatto che le società per azioni nazionali (come Skandia) fossero ben finanziate le ha aiutate a conquistare la fiducia degli assicurati e ad acquisire quote di mercato a scapito dei pool di mutualità locali. La crescente industrializzazione della metà del diciannovesimo secolo e la prospettiva di buoni rendimenti fornirono anche il capitale necessario per gli investimenti nelle prime compagnie nazionali di assicurazione per azioni svedesi (si veda ad esempio Bergander, 1967 ).

10. Come la Svezia, la Nuova Zelanda nel diciannovesimo secolo era un piccolo mercato assicurativo dominato da un oligopolio che tendeva a soddisfare le esigenze di una classe media in crescita. Anche l’Australia, il cui mercato assicurativo nella seconda metà del diciannovesimo secolo è cresciuto rapidamente grazie alla crescita economica indotta dall’industria mineraria (si veda Keneley, 2001 ), ha anche alcune somiglianze con la Svezia.

11. Pearson (2002) riporta che una lacuna con i fondi comuni antincendio locali del XVIII secolo con sede nel Regno Unito era che erano svantaggiati dalle loro piccole dimensioni, dalla mancanza di diversificazione del rischio e dall’assenza di strutture di riassicurazione. Di conseguenza, molti dei primi fondi di supporto antincendio del Regno Unito hanno ceduto alla concorrenza delle più grandi compagnie di assicurazione nazionale che riassicuravano gli elementi rischiosi dei loro portafogli di sottoscrizione. Un processo simile si è verificato in Svezia (vedi Hägg, 1998 ).

12. Ad esempio, le statistiche ufficiali svedesi indicano che negli anni 1890 circa il 28% dei premi annuali delle compagnie nazionali di assicurazione incendio veniva ceduto alle compagnie di riassicurazione rispetto a solo il 2% per le mutue nazionali. Non sono chiare le ragioni dell’apparente preponderanza della riassicurazione detenuta dalle società di assicurazione incendio per azioni rispetto agli assicuratori incendio mutualistici (relativamente più vincolati dal capitale). Una ragione plausibile potrebbe essere che, ampliando la capacità di sottoscrizione, la riassicurazione ha aiutato le nuove società per azioni a espandersi rapidamente nel nuovo mercato assicurativo nazionale emergente in Svezia alla fine del XIX secolo. Tali questioni rappresentano un’area potenzialmente interessante per ulteriori ricerche.

13. La nomina degli attuari aziendali è diventata un requisito legale per le compagnie di assicurazione sulla vita in Svezia a seguito della legge sulle assicurazioni del 1903. La legge del 1903 ha effettivamente formalizzato il ruolo della professione attuariale in Svezia e ha portato alla formazione della Società svedese degli attuari nel 1904 ( Sandstrom, 2004 ). L’organizzazione è stata modellata molto sulla falsariga dell’Istituto inglese degli attuari (fondato nel 1848) e della Facoltà scozzese degli attuari (fondato nel 1856) (Sandström, 2004 ).

14. L’opposizione politica agli assicuratori di proprietà straniera è stata particolarmente evidente negli Stati Uniti dopo il terremoto di San Francisco nel 1906. Odell e Weidenmier (2004) notano che dopo la catastrofe di San Francisco diverse compagnie assicurative britanniche inizialmente hanno rifiutato di risolvere molte delle richieste presentate su i motivi per cui non erano ammissibili ai sensi dei contratti assicurativi sottoscritti. La costernazione politica e le minacce di contenziosi negli Stati Uniti, tuttavia, hanno portato a un cambiamento di posizione, ma a caro prezzo per gli assicuratori britannici e con una notevole diluizione delle riserve auree del governo britannico.

15. Il fallimento degli uffici europei e di Albert Life e la relativa risposta normativa/legislativa hanno portato all’introduzione di leggi simili in parti dell’Impero britannico come l’Australia (vedi Keneley, 2005 ) e la Nuova Zelanda (vedi Adams, 1994 ).

16. Hägg ( 1998 : p. 176) riferisce che la Swedish Insurance Association era effettivamente un “club privato” dominato da rappresentanti di grandi compagnie di assicurazione per azioni (in particolare con sede a Stoccolma). Al contrario, le organizzazioni di mutua assicurazione erano relativamente sottorappresentate nell’organizzazione. Una ragione per cui Hägg ( 1998: pp. 249-50) i progressi per spiegare questo fenomeno erano che le mutue cercavano attivamente di sfidare piuttosto che colludere con i grandi assicuratori nazionali per azioni su questioni come le tariffe dei premi e le condizioni contrattuali. Tuttavia, nonostante la sua esclusività, l’Associazione delle assicurazioni svedesi fu presto riconosciuta dai funzionari pubblici interessati alle assicurazioni come un’organizzazione autorevole che rappresentava le opinioni generali dei membri dell’intero settore assicurativo svedese (Hägg, 1998 ).

17. Meier (1991) riferisce che la probabilità che gruppi di interesse speciale (come gli attuari) influenzino la regolamentazione è particolarmente elevata nel settore assicurativo, poiché è ampiamente riconosciuto che il settore è altamente complesso e idiosincratico rispetto ad altri settori industriali.

18. Tuttavia, come precedentemente osservato nella nota 13, gli organismi attuariali professionali del Regno Unito sono stati effettivamente fondati alcuni anni prima del Life Insurance Act 1870 e, pertanto, avrebbero potuto offrire un organismo di lobbying relativamente più unito e coordinato rispetto ai loro omologhi svedesi che erano collettivamente formalizzata 18 anni dopo la legge svedese sulle assicurazioni del 1886. Si tratta di una questione potenzialmente interessante per la futura ricerca storica.

19. Cfr. i seguenti archivi svedesi: Thule (1923) ; Svenska Försäkringsföreningens Ttidskrift (1875–1903); e Movimento Andra Kammaren (1895) .

20. Pearson (2002) osserva che nel diciottesimo secolo, quando il mercato assicurativo del Regno Unito comprendeva quasi interamente attività di rischio a coda corta (principalmente incendio), si trattava di ridurre al minimo l’incertezza aggregata e la selezione avversa piuttosto che gestire efficacemente i conflitti di agenzia indigena tra costituenti contraenti che spiegavano il successo di forme di organizzazione reciproche. Nel diciannovesimo e ventesimo secolo i meccanismi contrattuali nel settore assicurativo (compresi i sistemi attuariali di governance) sono diventati più sviluppati e meglio supportati dall’infrastruttura legale e regolamentare. Di conseguenza, la validità empirica della teoria dell’agenzia rispetto al modello di incertezza informativa aggregata potrebbe dipendere dal particolare momento in cui viene eseguita l’analisi.

21. Ci sembra che, dato che la diffusione della tecnologia attuariale probabilmente si è diffusa equamente tra le società per azioni e le mutue assicurative alla fine del XIX secolo, la critica contemporanea alle mutue “non scientifiche” ha probabilmente poca sostanza in realtà. Poiché le organizzazioni di mutua assicurazione generalmente non erano membri della prima associazione di assicurazioni svedesi ed erano rivali delle società di assicurazione per azioni, può essere ragionevole ipotizzare che tali opinioni denigratorie potrebbero essere state progettate per screditare le mutue assicuratrici e soffocare ogni probabilità di aumento della concorrenza nel mercato svedese

22. Hägg ( 1998 : p. 90) riferisce che, contrariamente a molti altri paesi, gli organismi finanziati dal governo svedese come l’NPII hanno mantenuto con successo la loro indipendenza dai politici.

23. Nel corso dell’ultimo secolo, gli assicuratori svedesi in difficoltà finanziarie, che sono stati rilevati dalle compagnie assicurative più grandi, tendevano ad essere piccoli operatori assicurativi locali.

24. Tuttavia, Baker & Collins (2003) riportano che c’era una variabilità trasversale nelle strategie di investimento delle compagnie di assicurazione sulla vita del Regno Unito nel periodo tra le due guerre. Sottolineano che la sostituzione di investimenti precauzionali a tasso fisso con azioni più rischiose nei portafogli delle compagnie di assicurazione del Regno Unito era in realtà più evidente negli anni ’50 di quanto non fosse prima della seconda guerra mondiale. Pertanto, il passaggio alle azioni da parte delle società del settore assicurativo britannico negli anni ’20 e ’30 potrebbe non essere stato così diffuso come sostiene Scott (2002) .

25. Una delle principali preoccupazioni pubbliche derivanti dal recente affare aziendale di Skandia riguarda gli eccessi percepiti della retribuzione dei dirigenti per prestazioni finanziarie poco brillanti. L’efficacia degli amministratori indipendenti (non esecutivi) nei consigli di amministrazione delle compagnie di assicurazione è attualmente un altro importante problema di politica pubblica in Svezia.

26. Ad esempio, l’iniziativa contabile dell’UE del gennaio 2005 richiede alle compagnie di assicurazione sulla vita europee di adottare standard internazionali sulla rendicontazione del valore equo delle attività e delle passività delle polizze come preludio a una migliore responsabilità pubblica e coerenza nelle pratiche di rendicontazione contabile e finanziaria.

27. Nel 2006 le pratiche della professione attuariale del Regno Unito dovrebbero essere sottoposte al vaglio del Financial Reporting Council, l’organismo istituito nell’aprile 2004 per sovrintendere alle attività dei membri della professione contabile.