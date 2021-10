Raffaele Gerbi, Direttore Generale della Professional & Partners: noi prendiamo a cuore gli impegni assicurativi

Il caso che sta emergendo nella cronaca di questi giorni è uno dei mille casi di cittadini vittime di incidenti che sono costretti a lunghe e logoranti battaglie legali per essere risarciti dalle compagnie assicurative: quel che lo fa risaltare è la drammaticità della situazione, e specularmente la spaventosa insensibilità della Vittoria assicurazioni, la compagnia coinvolta. Agron Beqaj è un giovane papà ventisettenne kosovaro, che nel dicembre 2013, quando aveva soli 23 anni, vide la sua vita e la sua famiglia distrutta, a causa di un incidente stradale. Si trovava in auto con la sua giovane moglie Edona, e il loro figlioletto Blinard di soli nove mesi, quando furono investiti da un’altra vettura che viaggiava a 180 chilometri orari, in una strada con limite 110 chilometri all’ora, sotto una forte pioggia. Nel catastrofico impatto il figlioletto rimase miracolosamente illeso ma Agron ed Edona ebbero la peggio. La moglie perse la vita, mentre Beqaj riportò lesioni talmente gravi che da allora è invalido al 100%, ha dovuto affrontare costosissime cure mediche, e tutt’ora necessita di assistenza extra sanitaria 24 ore su 24.

Questa situazione così difficile per Beqaj e la sua famiglia, è resa ancora più drammatica dal rifiuto della compagnia di assicurazione Vittoria di riconoscere il giusto risarcimento. Le sole spese mediche e l’assistenza extra sanitaria successiva sono state quantificate in circa 2 Milioni e Mezzo, per non parlare dei tre anni di mancati guadagni per il fatto di non lavorare. L’indennizzo complessivo che l’assicurazione ha proposto è stato di soli 490.000 €. Le sole lesioni subite dal povero Beqaj, stando alle tabelle medie previste per gli indennizzi in seguito a incidenti stradali, comporterebbero un risarcimento pari a 830.000 €. Per non parlare della morte della povera moglie Edona. L’assicurazione ha provato a contestare il fatto che Beqaj non avesse colpa nell’incidente, cosa invece appurata dal Tribunale; in seguito ha provato a contestare che i due giovani fossero effettivamente conviventi; ha provato ancora ad appellarsi ad interpretazioni non ortodosse di altre norme di legge che permettessero scappatoie per diminuire l’entità dell’indennizzo. Raffaele Gerbi, Direttore Generale della Professional & Partners, si è preso a cuore il caso, ed ha provato a intavolare una trattativa con la Vittoria Assicurazioni. Per ora la compagnia assicurativa ha optato per la “tattica” di chiudere la porta a qualsiasi conciliazione, di modo da dilungare i tempi e fiaccare la determinazione della famiglia di Beqaj, di modo che si accontenti di un risarcimento inferiore. Considerato che siamo obbligati per legge a sottoscrivere costose polizze RC Auto, è poi questo quello a cui dobbiamo andare incontro, se malauguratamente rimaniamo vittime di gravi incidenti?

Già nel lontano 2004, lo IAIS (“International Association of Insurance Supervisors”) forniva una lunga lista di alert di cui tener conto, al fine di identificare transazioni sospette e/o di riciclaggio, nel settore assicurativo.

L’elenco include, in modo non esaustivo, casistiche quali:

la richiesta di una polizza da parte di un potenziale cliente che risiede e lavora lontano, e che può avere accesso alla stessa tipologia di polizza “più vicino a casa”;

da parte di un potenziale cliente che risiede e lavora lontano, e che può avere accesso alla stessa tipologia di polizza “più vicino a casa”; la richiesta di polizze per coperture che vanno al di là delle normali attività della controparte; o, diversamente, la sottoscrizione di polizze assicurative con premi che superano i mezzi apparenti del cliente;

che vanno al di là delle normali attività della controparte; o, diversamente, la sottoscrizione di polizze assicurative con premi che superano i mezzi apparenti del cliente; una serie di operazioni che implicano flussi con Paesi esteri a rischio ;

; presentazione da parte di un intermediario che opera in un paese non regolamentato o con un elevato livello di corruzione;

o con un elevato livello di corruzione; transazione che implica l’utilizzo e il pagamento di un prestito obbligazionario che si traduce in un pagamento cross-border, con transazioni con paesi a rischio;

che si traduce in un pagamento cross-border, con transazioni con paesi a rischio; grandi flussi di transazioni attraverso conti esteri ;

; la non disponibilità a fornire informazioni per consentire l’identificazione del cliente; oppure la richiesta di un prodotto assicurativo che non ha uno scopo visibile o la riluttanza a fornire la ragione dell’investimento;

per consentire l’identificazione del cliente; oppure la richiesta di un prodotto assicurativo che non ha uno scopo visibile o la riluttanza a fornire la ragione dell’investimento; il cliente accetta condizioni sfavorevoli , non correlate alla sua salute o età o in generale con le sue esigenze;

, non correlate alla sua salute o età o in generale con le sue esigenze; l’ operazione coinvolge una parte terza , di cui non si fornisce l’identità; oppure si trasferisce il beneficio di una polizza ad una terza parte non correlata;

, di cui non si fornisce l’identità; oppure si trasferisce il beneficio di una polizza ad una terza parte non correlata; sistematici pagamenti anticipati dei premi assicurativi ; cessioni anticipate di un prodotto, soprattutto in perdita;

; cessioni anticipate di un prodotto, soprattutto in perdita; il richiedente tenta di utilizzare denaro per completare una transazione , anche se potrebbe essere normalmente gestita tramite assegni o altri strumenti di pagamento;

, anche se potrebbe essere normalmente gestita tramite assegni o altri strumenti di pagamento; il potenziale cliente sembra avere polizze con diverse compagnie ;

; il potenziale cliente utilizza un indirizzo al di fuori dell’area di attività della compagnia e durante il processo di identificazione si scopre che il telefono di casa è stato disconnesso.

L’ITER NORMATIVO IN ITALIA

In Italia, la revisione della normativa volta alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nel settore assicurativo vede la sua tappa principale nel 2014, quando l’IVASS, dopo un procedimento di consultazione, emana nel mese di luglio il Regolamento N. 5 sulle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi.

Quando si parla di riciclaggio nel settore assicurativo non è facile trovare dati e trend e bisogna sempre distinguere tra il rischio proprio delle imprese e quello invece legato agli intermediari, essendoci una diversificazione sia in termini di profilo di rischio specifico, ovviamente maggiore nel caso delle imprese, sia in termini di vulnerabilità, più elevato per gli intermediari.

Tra le novità del Regolamento si trova l’obbligo di:

svolgere l’adeguata verifica della clientela, tenendo conto di una serie di fattori di rischio;

individuare le vulnerabilità della compagnia e dei controlli interni, adottando conseguentemente presidi adeguati al fine di mitigare i rischi individuati;

effettuare l’adeguata verifica del cliente, del beneficiario e dei titolari effettivi, di modo da attribuire a ciascuno un livello di rischio;

inviare tutti i rapporti continuativi e le operazioni all’Archivio Unico Informatico;

segnalare alla UIF i rapporti e le operazioni sospette.

Vi erano inclusi anche:

Specifiche indicazioni per la profilatura della clientela nell’ambito di Gruppi assicurativi;

L’obbligo di introdurre un processo dinamico e non statico di adeguata verifica, con un controllo costante del rischio;

L’obbligo di rafforzata verifica, nel caso in cui il cliente non sia presente fisicamente e nei casi per i quali sussista un elevato rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo;

La richiesta di introdurre un approccio basato sul rischio, ricorrendo anche a fonti affidabili e indipendenti;

La possibilità di applicare misure semplificate, nelle casistiche a basso rischio di riciclaggio.

LE NOVITÀ PIÙ RECENTI E GLI AGGIORNAMENTI DELL’IVASS

A seguito della nuova direttiva comunitaria, al “Forum Antiriciclaggio: la “Nuova 231/2007 – Impatti organizzativi, operativi e legali – L’adeguata verifica nel settore assicurativo: cliente, beneficiario e percipiente effettivo”, tenutosi a maggio dello scorso anno, si è condiviso che, dalle analisi e dalle ispezioni effettuate dal regolatore in questi anni:

“I processi antiriciclaggio presentano margini, anche ampi, di miglioramento, specie nella qualità dei dati e delle informazioni utilizzate per la profilatura della clientela e nello sfruttamento delle informazioni dei questionari di adeguata verifica. Ritardi e carenze sono stati rilevati, in diversi casi, nel funzionamento di procedure volte a selezionare operazioni anomale o inattese ai fini delle segnalazioni di operazioni sospette. In generale, rileviamo l’esigenza di rafforzare le strutture organizzative dedicate; in presenza di carenze abbiamo indirizzato alle imprese richieste di interventi, anche rilevanti, volti a colmare le insufficienze riscontrate”.

In merito al processo di autovalutazione dei rischi, che le compagnie sono già tenute a fare, in base alla normativa nazionale, con il recepimento della IV Direttiva dovrà essere rivisto ed integrato.

Il 28 marzo 2018, l’IVASS ha inviato una lettera agli operatori sugli obblighi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo delle imprese assicurative dopo l’emanazione del D.Lgs. 90/2017.

Le previsioni riportate nella lettera sono applicabili dal 29 marzo 2018.

Grazie a tale documento, si fornisce un supporto alle Compagnie Assicurative che, a partire dal 31 marzo 2018, sono uscite dal periodo transitorio e che devono ora operare secondo le regole della nuova normativa antiriciclaggio e che nel frattempo devono attendere l’entrata in vigore della nuova normativa di attuazione dell’IVASS.

Le previsioni di IVASS sono indirizzate alle imprese di assicurazione, ma anche agli intermediari, alle succursali insediate di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative, con sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, e anche agli intermediari bancari e finanziari e alle imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana come riportate nel Codice delle Assicurazioni private.

COME GESTIRE REQUISITI NORMATIVI IN CONTRASTO TRA VECCHIA E NUOVA DISCIPLINA

L’IVASS chiarisce che, in caso di contrasto tra la normativa attuativa emanata in base alle vecchie previsioni di legge e le nuove norme introdotte dal decreto legislativo n. 90 del 2017, occorre adottare le più recenti. In base a tale principio, si applica quanto segue.

Il Regolamento n. 41 del 15 maggio 2012 è generalmente compatibile con la nuova normativa e le sue previsioni sono generalmente applicabili. Ci riferiamo al “Regolamento concernente disposizioni attuative in materia di Organizzazione, Procedure e Controlli Interni volti a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Del Regolamento IVASS n. 5/2014, relativo alle “modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”, rimangono applicabili le norme in materia di:

profilatura della clientela,

ambito di applicazione,

acquisizione di informazioni su scopo e natura del rapporto continuativo, sulle relazioni tra il cliente, l’esecutore e il beneficiario; per quest’ultimo, data e luogo di nascita; per i soggetti diversi da persone fisiche, il numero d’iscrizione nel registro delle imprese o delle persone giuridiche o, in mancanza, il codice fiscale,

controllo costante del rapporto,

obblighi rafforzati di adeguata verifica, incluso quanto previsto per l’operatività a distanza, con l’eccezione della parte sulle persone politicamente esposte cd. “domestiche” che, con la nuova normativa sono sottoposti agli obblighi generali di adeguata verifica rafforzata.

Invece, il Regolamento necessita di un aggiornamento sui seguenti temi:

gli adempimenti degli obblighi di adeguata verifica,

i criteri per la determinazione del titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche,

le misure semplificate e,

le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, per alcuni aspetti,

le regole in materia di esecuzione da parte di terzi dell’adeguata verifica.

Inoltre, la nuova normativa ha modificato la definizione di PEP, prevedendo in automatico l’applicazione delle misure di adeguata verifica rafforzata anche ai soggetti residenti in Italia (al contrario, il Provvedimento 3 aprile 2013 richiedeva agli intermediari di censire i PEP domestici e, solo in caso di effettivo rischio alto, applicare la procedura rafforzata) e prevedendo l’obbligo di sottoporre anche le operazioni occasionali effettuate da PEP agli obblighi rafforzati.

In merito al Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 (“Disposizioni attuative per la tenuta dell’archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231″) relativo alla tenuta dell’Archivio unico informatico, l’IVASS sostiene che “non ha più ragion d’essere considerata l’abrogazione dell’obbligo di tenuta dell’AUI”.

La nuova normativa mantiene l’obbligo di conservazione dei dati per l’assolvimento degli adempimenti antiriciclaggio e il potere della Banca d’Italia di emanare norme di attuazione indirizzate all’utilizzo di archivi informatizzati già istituiti presso i soggetti vigilati. Pertanto, l’utilizzo dell’AUI, in attesa dell’intervento della Banca d’Italia, pur su base volontaria, è considerato conforme al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa.

