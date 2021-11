Raffaele Gerbi come funziona l’assicurazione in brasile? tutele in caso di sinistro e scopri cosa devi fare per avere questa protezione per te e per i tuoi ben

Comprendi come funziona l’assicurazione, le tutele in caso di sinistro e scopri cosa devi fare per avere questa protezione per te e per i tuoi beni.

Quando pianifichi il tuo futuro e quello della tua famiglia, è molto probabile che ti vengano in mente alcune preoccupazioni legate agli eventi imprevisti che possono accadere e che hanno un impatto diretto sulla tua routine. Che si tratti di problemi finanziari o di salute, ad esempio, l’ideale è essere preparati a cercare di ridurre al minimo tutti i problemi che una situazione non pianificata può portare a te.

È con questa riduzione del rischio in mente che è stata creata l’assicurazione, che attualmente si rivolge alle modalità più diverse e offre la tranquillità di cui hai bisogno per concentrarti sul lavoro, il tempo libero e altri momenti importanti della tua vita.

Con così tante opzioni sul mercato, è probabile che a un certo punto ti sentirai perso con così tante informazioni. Per aiutarti a capire meglio cos’è l’assicurazione , lo scopo di ciascuna e i vantaggi che possono portare, abbiamo preparato questo post completo.

Vuoi saperne di più sull’argomento? Continua a leggere e scopri tutto ciò di cui hai bisogno per assumere l’assicurazione ideale !

tutto sull’assicurazione

È molto probabile che, a un certo punto, un venditore o un direttore di banca ti abbia offerto la possibilità di stipulare un’assicurazione . Ma dopotutto, conosci davvero tutti i dettagli su questo tipo di prodotto? Questo è ciò che spiegheremo di seguito.

A cosa servono le assicurazioni?

L’assicurazione è un’alternativa in modo da poter proteggere sia i tuoi beni materiali, come auto e immobili, sia le persone che ami di più, o anche la tua stessa vita.

Contrattando questo prodotto con la compagnia assicurativa, paghi un importo noto come “premio” e trasferisci al contraente gli impatti che possono essere generati da un dato danno. In altre parole, se attraversi una situazione complessa direttamente correlata a quanto assicurato, non dovrai preoccuparti di perdite finanziarie .

Come funziona l’assicurazione?

Dopo che il prodotto ti è stato offerto, è il momento di firmare il contratto, noto come polizza . Le clausole devono sostanzialmente contenere:

il periodo di contrattazione definito;

l’importo del premio a carico dell’assicurato;

e quali saranno le responsabilità che la compagnia di assicurazione si impegna ad assumersi in caso di sinistro, cioè di sinistro che vi causi un qualsiasi danno.

Il premio che devi pagare alla compagnia assicurativa varia a seconda del prodotto acquistato . L’assicurazione per beni più costosi, come le auto di lusso, avrà anche premi molto più alti rispetto a un telefono cellulare, ad esempio.

Per calcolare tale importo è necessario fornire alla compagnia assicurativa i propri dati personali , nonché le informazioni relative al bene da tutelare.

Vale la pena notare che, in alcune situazioni, ti verrà richiesto di pagare un importo in aggiunta al premio quando si verifica il sinistro: la franchigia . È una divisione delle responsabilità che l’assicuratore concorda con i suoi clienti in caso di incidenti.

Quali sono i tipi di assicurazione?

Come abbiamo già evidenziato, sul mercato sono disponibili diverse tipologie di assicurazione . Quelli più tradizionali, che sono stati i primi ad emergere, sono relativi a beni come auto, moto, case e appartamenti. Tuttavia, negli ultimi anni, sono stati offerti altri prodotti ai consumatori, come l’assicurazione per apparecchiature elettroniche come telefoni cellulari e notebook.

Nei prossimi argomenti, ti spiegheremo qualcosa in più su questo argomento!

assicurazione sulla vita

Una delle tue preoccupazioni è probabilmente quella di proteggere finanziariamente la tua famiglia in caso di decesso o anche quando non sei più presente. È per aiutare in questi momenti che ci sono diversi tipi di assicurazione sulla vita.

Come funziona l’assicurazione sulla vita?

L’assicurazione sulla vita è quella in cui si selezionano i beneficiari per ricevere un importo predeterminato, chiamato indennizzo , in alcuni casi come:

Queste coperture variano molto a seconda della compagnia assicurativa assunta, nonché delle condizioni e degli importi che puoi pagare al momento dell’assunzione.

Perché stipulare un’assicurazione sulla vita?

Il noleggio di questo tipo di prodotto evita che la tua famiglia e le persone più vicine debbano affrontare difficoltà nel pagamento delle spese relative ai suddetti reclami. Queste sono situazioni che generalmente hanno un impatto diretto sulle emozioni di tutti e l’assicurazione è un modo per ridurre un po’ i problemi , almeno dal lato finanziario.

Dove acquistare la tua assicurazione sulla vita?

Essendo uno dei tipi di assicurazione più comuni , è possibile trovare questo prodotto praticamente in tutti gli istituti bancari e le compagnie assicurative in Brasile. Alcuni esempi sono Bradesco Seguros e Allianz Seguros.

Come scegliere la migliore assicurazione sulla vita?

L’assicurazione sulla vita ideale è quella in cui puoi combinare una gamma più ampia di sinistri coperti, con un importo del sinistro che può davvero aiutare in questi tempi difficili e, naturalmente, con un premio che puoi permetterti. Per trovare questo punto di equilibrio, l’ideale è eseguire simulazioni e confrontare ciò che gli assicuratori hanno da offrire.

Assicurazione di viaggio

Indipendentemente dal motivo del viaggio, nessuno vuole avere mal di testa mentre è lontano da casa, giusto? Pertanto, l’assicurazione di viaggio è essenziale, soprattutto per coloro che trascorreranno un periodo di tempo più lungo o si recheranno in paesi che richiedono un’assicurazione come criterio di ingresso.

A cosa serve l’assicurazione di viaggio?

Questa modalità ha anche una protezione per le più svariate tipologie di situazioni che possono capitare ad un viaggiatore, come ad esempio:

perdita, smarrimento o danneggiamento del bagaglio;

cancellazioni;

spese mediche, dentistiche e ospedaliere;

invalidità;

trasferimenti funebri.

L’assicurazione di viaggio può essere stipulata non solo per i viaggi internazionali ma anche per quelli nazionali . Per chi non ha un piano sanitario con copertura su tutto il territorio nazionale, ad esempio, il noleggio di questo prodotto è un’ottima alternativa.

Dove acquistare la tua assicurazione di viaggio?

Quando chiudi il tuo pacchetto di viaggio con un’agenzia, è molto probabile che abbia già una compagnia assicurativa partner che offre vantaggi e sconti per te. Ma se preferisci noleggiare separatamente, aziende come MAPFRE Seguros e SulAmérica Seguros offrono buone opzioni.

Come scegliere la migliore assicurazione di viaggio?

La scelta della tua assicurazione di viaggio è direttamente correlata alla destinazione verso cui viaggerai. I paesi europei che seguono il trattato di Schengen, ad esempio, richiedono una copertura di almeno 30.000 euro. Ma se viaggi all’interno del Brasile, la copertura non deve essere così completa.

La cosa più importante è che non viaggi, soprattutto quelli di lunga durata, senza prendere precauzioni!

Assicurazione auto o assicurazione auto

Hai ricevuto il veicolo che sognavi? Quindi è il momento di assumere una protezione! Le assicurazioni automobilistiche sono anche molto conosciute e utilizzate in Brasile, soprattutto per prevenire furti e rapine. Scopri di più su questo prodotto!

A cosa serve l’assicurazione auto?

Secondo i dati del National Public Safety Information System (Sinesp), solo tra gennaio e febbraio 2020, sono stati registrati quasi 29mila incidenti di furto di veicoli in tutto il Brasile.

Dove noleggiare l’assicurazione auto?

Anche perché è una modalità molto diffusa, l’assicurazione auto può essere contratta con diverse banche e compagnie assicurative . Alcune aziende sono più specializzate in questo tipo di prodotto: è il caso di Azul Seguros.

Come scegliere la migliore assicurazione auto?

Il primo passo prima di stipulare la tua assicurazione auto è analizzare la tua routine con il tuo veicolo e quali sono le tue esigenze. Alcuni punti da analizzare sono:

dove parcheggi di solito;

a che ora sarai con la macchina;

chi e quanti saranno gli autisti;

rischi ai quali il veicolo sarebbe più esposto;

e ovviamente quanto puoi permetterti.

Un consiglio è quello di consultare le classifiche che solitamente i siti web specializzati pubblicano annualmente sulle migliori opzioni assicurative sul mercato.

È importante notare che l’assicurazione auto, moto e altri veicoli è di solito quella di cui avrai bisogno di più pianificazione e ricerca per assumere l’opzione ideale. Questo perché i prezzi possono variare molto a seconda della copertura, della franchigia e di alcuni dettagli che gli assicuratori devono analizzare.

Giusto per darti un’idea, anche l’ età e il tempo CNH sono criteri che contano per una diminuzione o un aumento dell’importo del premio che paghi. Pertanto, l’ideale è eseguire diverse simulazioni per confrontare quale offre i maggiori vantaggi.

Altri tipi di assicurazione

Nel 2019 la Confederazione Nazionale delle Imprese Generali di Assicurazione, Previdenza Privata e Vita, Sanità Integrativa e Capitalizzazione (CNSeg) ha registrato una crescita di circa l’11% del mercato assicurativo .

Negli ultimi anni, oltre ai problemi di sicurezza in Brasile, sono emerse anche alcune nuove opportunità per proteggersi da imprevisti, che hanno portato al lancio di nuove tipologie di polizze per semplificarti la vita quotidiana. Vedi alcuni di loro!