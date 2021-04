Raffaele Renda dopo Amici, Zerbi stuzzica: “Ti manco?”, lui risponde così

Raffaele Renda dopo Amici 2021 ha risposto alle domande dei fan dopo essere tornato sui social. Oggi era in viaggio e ha chiesto ai suoi follower di fargli compagnia. Gli sono arrivate diverse domande, ma è una ad aver catturato l’attenzione più degli altri. Una domanda che sembra essere arrivata dal suo nemico nella scuola di Maria De Filippi, ovvero il professor Rudy Zerbi. Quest’ultimo non si è mai mostrato particolarmente entusiasta di Raffaele come cantante, in particolare lo ha sempre criticato perché lo trova bravo e preparato tecnicamente ma nient’altro. Nel Serale è spuntato fuori anche l’essere un cantante perfetto per le balere, per l’ormai celebre Perla Blu.

Proprio il nome della fantomatica balera riconduce la domanda su Instagram a Zerbi. La domanda rivolta a Raffaele è la seguente: “Ti manco?”. Nessuna faccina, solo queste due parole. Non si è neanche firmato. Ma è stato l’eliminato dell’ultima puntata a taggare lo stesso Rudy! La risposta alla domanda è stata questa: “Veramente tanto! Ora per chi farai il promoter? Hai perso la tua guest star del Perla Blu”. Ha aggiunto una faccina che ride e ha taggato Rudy e anche Arisa.

La domanda quindi dovrebbe essere arrivata proprio da Zerbi, gli indizi portano tutti a lui. Chi parla è qualcuno che è nel programma e Raffaele ha taggato Rudy, ma è soprattutto la frase sul Perla Blu che fa capire tutto. Era Zerbi infatti a parlare della partecipazione di Raffaele al locale, tra grigliate e Capodanni. Eventi promossi addirittura con delle locandine e dei palloncini! Insomma, il Perla Blu è nato per Raffaele quindi lui non poteva che usarlo per rivolgersi a Rudy. Come sempre, però, Raffaele ha risposto con ironia ed è stato al gioco, come in tutti i mesi trascorsi ad Amici 2021. Un lato di lui che anche Maria De Filippi ha sempre notato e apprezzato.

Ma intanto Raffaele dopo Amici ha anche risposto una volta e per tutte alla critica sull’essere troppo perfetto quando canta. Secondo lui la perfezione non esiste e tanto meno lui pensa di esserlo. Tuttavia è consapevole di aver studiato e di aver ascoltato molta musica per arrivare al suo livello. Inoltre ha detto di essere un amante della pulizia e dell’agilità vocale, oltre che della versatilità nei vari generi musicali. E infine: “Di tutto questo ne faccio assolutamente un punto di forza”.