Raffaele Renda insieme a Martina Miliddi: “È una situazione strana”

Raffaele Renda e Martina Miliddi stanno continuando a frequentarsi. Lontano dalle telecamere i due ragazzi si stanno conoscendo meglio, nonostante la distanza sia un ostacolo non da poco, visto che la ballerina vive in Sardegna e il cantante è di Lamezia Terme. Forse proprio a questo si riferisce a Raffaele quando, in una diretta Instagram spiega: “È una situazione un po’ strana. Se son rose fioriranno, non lo so”. Ad ogni modo conferma che la loro storia, nata dopo l’addio della ballerina ad Aka7even, procede: “Sì, ci sentiamo, stiamo imparando a conoscerci fuori dalle telecamere”.

Raffaele Renda sta frequentando Martina

La loro frequentazione era stata confermata da un’intervista del cantante a CoomingSoon, lo scorso 5 maggio. “Ho cercato di gestire la situazione perché per me era davvero scomoda. Io avevo instaurato un bel rapporto di amicizia con Luca e con Martina. Ho deciso di restarne fuori e lasciarli chiarire da soli. Qualsiasi cosa avrei preferito viverla fuori. Non volevo passare come quello che aveva diviso una coppia, come il ‘cattivo’ della situazione, anche perché queste cose non mi appartengono. Nella casa, Martina è stata una persona fondamentale per me. Posso dirti che oggi stiamo imparando a conoscerci”. Parole che confermavano quanto i fan del talent show già sospettavano a proposito dell’amicizia tra i due.

Che cos’ha detto Aka7even di Martina Miliddi

Nel frattempo, dopo settimane di silenzi, Aka7even ancora nella scuola di Amici è tornato sull’argomento ripensando al suo rapporto con la ballerina che gli aveva rubato il cuore. “Ero arrivato ad un punto in cui il mio stato d’animo influiva sul mio lavoro. Non volevo ma succedeva. Quello che provavo condizionava il lavoro. Però sono contento di esserne uscito, questa è la cosa più importante”, ha spiegato il cantante durante un daytime di Amici. Seppur non abbia mai nominato palesemente Martina è chiaro che il riferimento sia alla loro storia d’amore finita nella scuola, per volere della ballerina.