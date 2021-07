Raffaella Carrà, allestita la camera ardente: quante sorprese tra i presenti!

Una vera e propria folla quella accorsa a Roma per rendere omaggio a Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio. Presenti moltissimi vip e colleghi di una vita

Raffaella Carrà (Instagram)

Un abbraccio commosso, quello che centinaia di persone accorse da tutta Italia e non solo, in fila, hanno voluto dare per l’ultima volta all’icona della televisione italiana, Raffaella Carrà.

La sua scomparsa, il 5 luglio, per un carcinoma ai polmoni, ha lasciato nello sconforto i fan e i numerosi colleghi che hanno condiviso con lei un pezzo di strada. Indimenticabile sotto tanti punti di vista, non solo dal punto di vista artistico ma anche umano.

“Sei stata, sei e sarai l’unica regina. Per me, per tutto il mondo” il commento a caldo di Laura Pausini, “Ciao Raffaella, con tutto l’amore possibile” quello di Tiziano Ferro, “Il mito di sempre rinasce in Cielo” ha scritto un’affranta Lorella Cuccarini, solo per citarne alcuni.

Instagram, ma in generale tutti i social sono stati invasi dalle manifestazioni di cordoglio e di affetto per questa immensa artista che ci ha lasciati a 78 anni. Ieri il feretro è passato in Via Teulada 66 a Roma, dove ad attenderlo c’erano i lavoratori Rai assieme a Giancarlo Magalli e Bruno Vespa, visibilmente commossi.

In serata, dopo un lungo corteo che ha attraversato tutta la città capitolina, l’ultima tappa prima del funerale che sarà officiato domani, venerdì 9 luglio, con l’arrivo alla camera ardente.

Raffaella Carrà: l’addio degli amici e colleghi in Campidoglio

Tanti i vip che da ieri hanno fatto visita un’ultima volta alla Regina della Tv, tra volti Rai e Mediaset, accorsi per salutare l’artista bolognese, simbolo da sempre di uguaglianza e tolleranza.

Tra i primi ad arrivare nella sala della Promoteca in Campidoglio, vestita di nero e accompagnata dal marito di Raffaella, il regista Sergio Japino, la conduttrice Maria De Filippi, che si è fermata in raccoglimento e ha poi fatto le sue condoglianze ai parenti.

Presenti anche Renzo Arbore, Pippo Baudo e Pupo, oltre a una commossa Vladimir Luxuria che non è riuscita a trattenere le lacrime.

Leggi anche –> Raffaella Carrà, la rivelazione toccante di una collega: “Un grandissimo rimpianto”

Leggi anche –> Raffaella Carrà, le ultime parole svelate da Malgioglio. La Rai interrompe il collegamento

I funerali della Carrà si svolgeranno domani, a partire dalle ore 12 nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, sempre nella Piazza del Campidoglio e sarà trasmessa in diretta da Rai Uno.