Raffaella Carrà, arriva il messaggio di Maria De Filippi: “Non riesco a salutarti perché so che ti vedrò per sempre”

A distanza di pochissime ore dalla notizia della morte di Raffaella Carrà, arriva il messaggio di Maria De Filippi: le sue parole.

Il messaggio di Maria De Filippi per la morte di Raffaella Carrà. Fonte Foto: Screenshot video Instagram

La notizia della morte di Raffaella Carrà ha sconvolto davvero tutti. All’età di 78 anni, a causa di una malattia, la diva della televisione italia è tragicamente scomparsa. A darne l’annuncio, come raccontato anche in diversi nostri articoli, è stato Sergio Japino, il suo compagno di vita. È proprio all’Ansa, infatti, che l’autore e regista ha comunicato la morte del grandissimo volto del piccolo schermo nostrano.

Appena appresa la drammatica, come già raccontato, sono davvero tantissime le persone che si sono riversati sui loro canali social ed hanno espresso tutta la loro sofferenza per la morte di Raffaella Carrà. Tra queste, qualche istante fa, spunta anche Maria De Filippi. È proprio sui canali social ufficiali del suo programma che la regina di Mediaset ha scritto un lungo messaggio per la sua collega e grandissima amica. “Una come lei non muore mai”, ha scritto la De Filippi. Scopriamo insieme le sue ulteriori parole.

Raffaella Carrà, le parole di Maria De Filippi: “Una come lei non muore mai”

Tra le tante persone che, in queste ultime ore, non possono fare affatto a meno di piangere la morte di Raffaella Carrà, c’è anche Maria De Filippi. Proprio colei che, nel lontano 2019, è stata ospite della prima edizione di “A Raccontare comincia tu” e che l’ha fatta entrare nello studio di Amici nello stesso anno, non ha perso occasione di poter mostrare tutta la sua sofferenza per questa drammatica scomparsa. È proprio per questo motivo che, attraverso un post condiviso sulle pagine social ufficiali del programma, che è apparso un lungo e straziante messaggio. “Mi è arrivato un whatsapp, ho letto che Raffaella non c’era più. L’ho letto, riletto e ho pensato: “Non è vero”. Ho pensato la cosa giusta, perché una come lei non muore mai”, inizia proprio con queste esatte parole il lungo messaggio che Maria De Filippi ha scritto.

“Non può morire perché tutti la conoscono, tutti conoscono i suoi occhi, il suo caschetto, la sua frangia, la sua risata e tutto quello che solo lei sapeva e sa fare”, recita ancora il messaggio in questione. Passando, poi, in rassegna tutto ciò che di speciale Raffaella aveva costruito nella sua immensa carriera. “Non riesco a salutarti perché so che tanto ti vedo sempre”, ha concluso.

Fonte Foto: Instagram

Insomma, parole davvero da brividi. E che, soprattutto, sottolineano quanto la stima e l’affetto della De Filippi per Raffaella Carrà fosse davvero smisurato.