RAFFAELLA CARRA’, CAROL MARITATO: “ADDOLORATA PER SUA SCOMPARSA. SE NE VA UNA ICONA”

“Vogliamo rivolgere il nostro più profondo e sentito cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Raffaella Carrà. Icona poliedrica e professionista meravigliosa, amata in tutto il mondo, donna forte, sensuale e trasgressiva, artista e diva senza tempo, senza etá, capace di far ballare intere generazioni, Raffaella Carrà lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità e nel mondo dello spettacolo, sconvolto per la sua scomparsa. In questo momento di grande dolore, rivolgo il mio pensiero e un abbraccio fortissimo alla sua famiglia e ai suoi cari. Sono addolorata e triste per quanto accaduto”.

Così, in una nota, la cantautrice romana Carol Maritato.

