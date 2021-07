Raffaella Carrà e Lorella Cuccarini, perché litigarono | Cosa successe tra le due showgirl

Ci un periodo in cui Raffaella Carrà e Lorella Cuccarini ebbero un conflitto. Cos’era accaduto esattamente? Era stata proprio Lorella a rompere il silenzio.

La Carrà è infatti volata in cielo ieri 5 luglio 2021, all’età di 78 anni. La donna soffriva da tempo di una brutta malattia, che ha avuto la meglio sul suo corpo forte ed energico. Quel che è certo è che Raffaella è stata senza ombra di dubbio una vera e propria icona della televisione italiana, e nessuno la dimenticherà mai. A parlare della sua scomparsa è stata anche Lorella Cuccarini con cui, anni fa, la Carrà aveva avuto uno screzio. Ecco di cosa si trattava.

Raffaella Carrà e Lorella Cuccarini litigarono: i motivi

Il conflitto tra le due avvenne in occasione del programma ‘Forte Forte Forte‘, che fu un talent show prodotto dalla stessa Carrà nel 2015 e trasmesso su Rai 1.

Inizialmente, fu selezionata la Cuccarini per entrare nella giuria della trasmissione, di cui avrebbe fatto parte anche la mitica Raffaella. Questa scelta fu però improvvisamente annullata, a causa di un ripensamento: fu proprio questo l’episodio che fece allontanare la Cuccarini dalla sua collega.

“Provo una profonda amarezza“, dichiarò infatti la soubrette, “Soprattutto perché la responsabile di tutto questo è uno dei personaggi che ho più amato nella mia infanzia e nella mia vita professionale“. La stessa affermò inoltre di non aver mai incontrato Raffaella ma di aver deciso di starle lontana per i successivi trent’anni.

La Carrà rispose però subito alle accuse e si disse dispiaciuta dell’accaduto, dichiarando: “Trovo giusto che si sia profondamente offesa“. La Cuccarini accettò dunque le sue scuse, e affermò di voler continuare a lavorare al suo fianco. Nonostante le due non abbiano mai più collaborato nel piccolo schermo, vi era rimasto un rapporto di stima e fiducia.

La lettera della Cuccarini per Raffaella Carrà

La bella showgirl ha scritto alcune commoventi parole per la dipartita della mitica Raffaella Carrà, scomparsa all’età di 78 anni.

“A casa nostra sei sempre stata un mito“, ha infatti scritto, “Per me un punto di riferimento artistico intoccabile, insieme a Carla Fracci. Sono cresciuta nel costante dilemma su chi tra voi due preferissi. In sole sei settimane, ho dovuto salutarvi“. In seguito, Lorella ha raccontato il primo incontro che ebbe con la Carrà: era durante un suo programma, e lei era davvero emozionata.

“Niente e nessuno potrà mai scalfire ciò che hai significato nella mia vita“, ha continuato, “Se non ci fossi stata, non sarebbe esistita la televisione del varietà e dell’intrattenimento. La più amata dagli italiani eri e resterai per sempre tu. Buon viaggio“.