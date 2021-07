Raffaella Carrà: funerali, camera ardente e corteo funebre (date e orari)

Resi noti i dettagli relativi ai funerali di Raffaella Carrà e all’allestimento della camera ardente. La salma della conduttrice, morta il 5 luglio all’età di 78, al momento si trova presso la clinica Villa del Rosario. Da domani mercoledì 7 luglio prenderanno avvio le celebrazioni, tramite un corteo funebre in memoria della ‘Raffa nazionale’.

Il corteo inizierà alle ore 16 e farà tappa in alcune zone simboliche e legate alla vita e alla carriera della Regina della Tv: si partirà dalla clinica Villa del Rosario per poi fermarsi per un minuto presso l’Auditorium Rai del Foro Italico (largo Lauro De Bosis), la sede Rai di Via Teulada 66, il Teatro delle Vittorie, la sede Rai di Viale Mazzini 14 e il Campidoglio. Ed è proprio al Campidoglio che sarà allestita la camera ardente (nella Sala Protomoteca) che aprirà alle ore 18 del 7 luglio e chiuderà a mezzanotte. Resterà quindi aperta giovedì 8 luglio dalle ore 08 alle ore 12 e poi dalle ore 18 fino a mezzanotte.

I funerali saranno celebrati venerdì 9 luglio alle ore 12, nella Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, sempre in Piazza del Campidoglio. Tutti gli eventi saranno rispettosi delle norme anti Covid a oggi in vigore. La cerimonia funebre, seppur al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, è scontato che sarà trasmessa anche in tv per permettere al pubblico a casa di seguire gli estremi onori.

Ricapitolando:

Mercoledì 7 luglio, corteo funebre a partire dalle ore 16. Le tappe: l’Auditorium Rai del Foro Italico (largo Lauro De Bosis), la sede Rai di Via Teulada 66, il Teatro delle Vittorie, la sede Rai di Viale Mazzini 14 e il Campidoglio

Mercoledì 7 luglio, camera ardente in Campidoglio: ore 18 – mezzanotte

Giovedì 8 luglio, camera ardente in Campidoglio: apertura/chiusura ore 8-12 e apertura/chiusura 18 – mezzanotte

Venerdì 9 luglio: funerali alle ore 12 (Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli)

Funerali di Raffaella Carrà: le disposizioni sulla bara lasciate dalla Regina della tv

Nella giornata di ieri, una nota dei familiari più stretti di Raffaella Carrà, ha informato sulle disposizioni volute dalla stessa conduttrice circa la bara. “Nelle sue ultime disposizioni – si legge nel comunicato – Raffaella ha chiesto una semplice bara di legno grezzo e un’urna per contenere le sue ceneri. Nell’ora più triste, sempre unica e inimitabile, come la sua travolgente risata. Ed è così che noi tutti vogliamo ricordarla. Ciao Raffaella”.

Raffaella Carrà, l’appello di Japino

“Faccio un appello: chiedo a tutti i suoi fans, in Italia, nel mondo, nelle chiese dei piccoli paesini come in quelle delle grandi città, di darsi appuntamento alle ore 12 di questo venerdì, per offrire tutti insieme l’ultimo saluto virtuale a Raffaella”, ha detto Sergio Japino, ex compagno storico di Carrà, che ha voluto lanciare un appello a tutti i ‘seguaci’ della Regina della televisione.