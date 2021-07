Raffaella Carrà, Giancarlo Magalli lancia una bomba su di lei “Lei non voleva Fabio Fazio perchè …”

Raffaella Carrà purtroppo è venuta a mancare lo scorso lunedì 5 luglio 2021 e nella giornata di oggi si svolgeranno i funerali. La nota showgirl, conduttrice, ballerina e artista a 360° della televisione italiana è venuta a mancare purtroppo all’età di 78 anni per via di una brutta malattia che pare l’avesse colpita nell’ultimo periodo. Raffaella però aveva deciso di non rivelare la malattia ed effettivamente è stato per questo motivo che la sua morte è stata del tutto inaspettata ed ha lasciato tutti senza parole. A dare il triste annuncio è stato l’ex compagno storico di Raffaella, ovvero Sergio Japino.

Raffaella Carrà, il ricordo dei suoi amici e colleghi

In questi giorni si sta tanto parlando di Raffaella Carrà, di quella che è stata la sua vita, la sua carriera e molti amici hanno voluto ricordarla raccontando anche qualcosa di inedito. Uno dei suoi più grandi amici è stato sicuramente Giancarlo Magalli, ovvero il conduttore de I Fatti Vostri il quale nel corso della giornata di ieri è stato ospite nella puntata di Estate in diretta. In occasione della sua ospitata Giancarlo Magalli ha voluto così ricordare Raffaella Carrà e raccontare alcuni aneddoti relativi alla compianta Regina della tv italiana.

Giancarlo Magalli, il retroscena su Raffaella e Fabio Fazio

“Di Raffaella sono stato anche autore di un programma Pronto Raffaella in cui si inventò il ruolo di conduttrice in cui eccelse”. Queste le parole dichiarate da Giancarlo Magalli il quale a fatica è riuscito anche a trattenere l’emozione parlando della sua cara amica. Ed ancora, parlando di questa esperienza che hanno fatto insieme, Giancarlo avrebbe aggiunto altro. “Le portavo qualche artista e lei non si fidava mai, diceva sempre ‘chi è questo qua?’. Quelli che guardava con sospetto erano molti, come Fabio Fazio. Non lo voleva, lui faceva le imitazioni, faceva Pertini, portava i biscotti da Savona. Anche Bergonzoni lo guardava con sospetto. Poi si è scoperta talent scout più in là e scoprì Alessandro Greco”. Questo ancora il racconto del conduttore, il quale sembra aver così raccontato qualcosa che fino ad ora era rimasto segreto a tutti noi.

Il flirt con Frank Sinatra, l’aneddoto raccontato dal conduttore

Magalli poi sarebbe passato anche a raccontare un aneddoto relativo ad un film girato da Raffaella Carràinsieme a Frank Sinatra, quando lei era ancora molto giovane. “Raffaella era giovanissima ma faceva una parte non proprio piccola, era bruna con i capelli corti, era una ragazzina. Io avevo capito che c’era qualcosa, un flirt, erano molto assieme, non gli avrei detto no neanche io a Sinatra. Quando facemmo Pronto Raffaella lei gli scrisse una lettera perché lo voleva invitare, ma lui non poteva venire”. Questo ancora il racconto dell’ormai ex conduttore de I fatti vostri.