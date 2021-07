Raffaella Carrà ha mandato Maradona in galera! Il folle gesto della leggenda

Diego Armando Maradona e Raffaella Carrà, due leggende contemporaneamente scomparse in questo ultimo anno drammatico, hanno qualcosa di incredibile che li accomuna.

Nella sua ultima intervista dalle colonne del quotidiano romano Il Messaggero, fu proprio Raffaella Carrà a parlare del suo rapporto con il compianto Pibe de Oro.

Fu solo l’ultima delle tante volte in cui la bionda showgirl parlò della bella amicizia che la legava al più grande campione che abbia mai giocato nel nostro campionato di calcio.

L’asso argentino era un fan sfegatato della Carrà che ha sempre avuto grande successo nei Paesi di lingua spagnola. Un amore così grande da finire…dietro le sbarre.

La storia risale al 1979, quando Diego giocava ancora in Argentina e Raffaella Carrà si trovava a Buenos Aires per un concerto. E’ lei stessa a raccontare i dettagli.

Lui avrà avuto 18 anni. L’arena era piena , non c’era più posto ma lui tentò comunque di entrare per ascoltarmi. Disse ai poliziotti “Non sapete chi sono io”. Lessi questa storia il giorno dopo sul Clarin. Per colpa mia Diego passò la notte in guardina.