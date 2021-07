Raffaella Carrà, in arrivo l’omaggio della Rai: ecco di cosa si tratta

La Rai sta pensando di rendere omaggio a Raffaella Carrà in seguito alla sua scomparsa che ha spiazzato i fan. Scopriamo di cosa si tratta.

Raffaella Carrà screenshot instagram

La notizia della morte di Raffaella Carrà ha lasciato tutti senza parole. La sua improvvisa scomparsa ha spiazzato non solo l’intero mondo dello spettacolo, ma anche gli innumerevoli fan e la gente comune che considerava Raffaella un idolo ed un modello da seguire.

La regina della televisione italiana si è spenta tre giorni fa a Roma all’età di 78 anni. A dare il triste annuncio è stato Sergio Japino, regista di tutti i suoi spettacoli e suo compagno per diversi anni. Un brutto male di cui soffriva da tempo è stata la causa della morte improvvisa.

Raffaella era malata da qualche tempo ma aveva scelto di non parlarne mai pubblicamente. Non voleva che il suo calvario turbasse il ricordo di lei. Voleva essere ricordata con la sua risata e la sua contagiosa allegria. Detestava apparire stanca e malata agli occhi del suo amato pubblico.

Morte Raffaella Carrà: serie tv Rai in arrivo

E’ stata aperta ieri al pubblico la camera ardente in Campidoglio per omaggiare Raffaella Carrà, dopo il corteo funebre che ha fatto tappa nei luoghi simbolo della Rai, dove la grande show girl è stata più volte protagonista. Tante le persone comuni ed i numerosi fan che sono giunti per dare l’ultimo saluto alla regina della televisione, che ha saputo conquistare il cuore del suo pubblico che tanto amava.

Un fiume di omaggi e ricordi, segno del legame profondissimo che Raffaella aveva con i suoi fan. Proprio per la sua fama, sia in Italia che all’estero, che la Rai sta pensando ad una serie tv per ricordare la più grande show girl di tutti i tempi.

La notizia sta circolando nell’ambiente nelle ultime ore, dopo i numerosi omaggi che si stanno susseguendo sul web di personaggi famosi e non. A fare chiarezza sull’indiscrezione è Giancarlo Leone, presidente di Apa ed ex dirigente Rai: