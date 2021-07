Raffaella Carrà, la rivelazione toccante di una collega: “Un grandissimo rimpianto”

Dopo la morte improvvisa di Raffaella Carrà, arrivano in continuazione nuove confessioni sulla showgirl bolognese, ecco un’altra toccante rivelazione di una sua collega.

Raffaella Carrà è morta improvvisamente il 5 luglio e questo ha colpito tantissimo l’intera popolazione italiana che era ignara della sua malattia. Anche i suoi colleghi artisti sono rimasti atterriti dalla scomparsa della cantante bolognese, anche se nell’ambiente dello spettacolo già si vociferava da un po’ di tempo che non stesse bene.

Nella giornata di oggi, 7 luglio, è iniziato il lungo addio alla storica presentatrice italiana. Il tutto è stato trasmesso in diretta anche su Rai 1 che le ha dedicato un ampio spazio. Si è iniziati nel pomeriggio con un lungo corteo funebre partito da Via Nemea , dove la showgirl viveva da circa quaranta anni.

Sono state fatte varie tappe e fermate nei luoghi più significativi, per poi concludere con l’arrivo al Campidoglio dove dalle 18 è aperta la camera ardente. Domani sarà dedicata l’intera giornata al suo ricordo, mentre venerdì mattina ci saranno i funerali della 78enne. Quindi saranno tre giorni dedicati completamente alla compianta artista.

Raffaella Carrà, ecco le parole di una sua collega della tv.

Oggi, 7 luglio, si è tenuto un grande corteo in onore di Raffaella Carrà. Come era ben prevedibile erano presenti tantissime persone e anche tanti vip. Tra questi, era presente la conduttrice Milly Carlucci che ne ha approfittato per raccontare un retroscena sull’ex collega della Rai.

Milly Carlucci ha affermato di aver chiamato la compianta artista a gennaio scorso, la voleva come ospite fissa per il suo programma Il Cantante Mascherato. Ha continuato dicendo che, però, non ha ricevuto nessuna risposta alla proposta fatta.

