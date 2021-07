Raffaella Carrà, le ultime parole svelate da Malgioglio. La Rai interrompe il collegamento

Cristiano Malgioglio in queste ultime ore sta vivendo un grande lutto: Raffaella Carrà era una sua grandissima amica, l’ultimo saluto.

C’è chi stenta ancora a crederci: Raffaella Carrà è morta ed ha lasciato tutti a bocca aperta. Una sorpresa inaspettata per il mondo intero che oggi piange la sua scomparsa. A quanto pare la donna del pop era malata ma nessuno era a conoscenza del suo stato di salute, visto che aveva deciso che restasse un segreto.

Da ieri i social sono cosparsi di messaggi, foto e video dell’artista, colleghi e amici la ricordano anche solo con una frase. Nessuno potrà mai dimenticarla.

Il lutto per Cristiano Malgioglio è troppo grande. Lui, uno dei suoi migliori amici ha saputo solo ieri della malattia che ha portato via la Carrà. Ed oggi piange la sua morte inaspettata.

Su Instagram dedica un posto intero alla sua cara amica scrivendo che



Non posso credere che ci hai lasciati. Sento che mi manca anche il cuore. Ti avevo sentita qualche mese fa… ricordo che mi avevi detto: Cristiano quando arrivi tu la TV cambia colore ti prego non cambiare mai. Le tue parole mi avevano emozionato . Sei stata molto importante per me e adesso ho tante lacrime da versare. Non mi aspettavo di avere questo dolore. Ti amerò per sempre.