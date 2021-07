Raffaella Carrà, Lorella Cuccarini: “Spero di non incontrarti per i prossimi 30 anni”. Con Heather Parisi finisce a insulti

Carrà, Cuccarini e Parisi

Lorella Cuccarini e i precedenti attriti con Raffaella Carrà

Niente da fare, nemmeno la morte di Raffaella Carrà ha fermato l’astio tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Ormai è risaputo che tra le due soubrette non scorre buon sangue. In questi anni le due donne si sono lanciate delle frecciatine velenose a distanza, ma nelle ultime ore la polemica è rispuntata a causa della scomparsa del caschetto biondo.

“Non ci siamo incontrate per 30 anni Raffaella. Spero di non incontrarti nei prossimi 30. Umanamente sei stata un’amara delusione”, scriveva un po’ di anni fa la professoressa di danza di amici 20.

Tuttavia, dopo essere venuta a conoscenza della morte della Carrà, la professionista romana ha messo da parte i rancori e l’ha voluta ricordare in questo modo su Instagram: “Vorrei dirti tante cose. A casa nostra sei sempre stata un mito. Per me un punto di riferimento intoccabile, insieme a Carla Fracci. Sono cresciuta nel costante dilemma su chi tra voi due preferissi. In sole sei settimane ho dovuto salutarvi. Con immenso dolore”.

Il ricordo di Lorella Cuccarini

Sempre sul suo account social, Lorella Cuccarini ha continuato a ricordare Raffaella Carrà che è venuta a mancare qualche giorno fa a causa di un brutto male. Ma l’iniziativa della professionista capitolina ha fatto storcere il naso ad una sua collega.

“La prima volta che entrai in uno studio televisivo fu per una partecipazione in un tuo programma. Ero giovanissima ed ebbi un attacco di orticaria per l’emozione di trovarmi di fronte a te. Con Carla ho condiviso tanti bei momenti. Con te non ho avuto la stessa fortuna, ma niente e nessuno potrà mai scalfire ciò che hai significato nella mia vita. Se non ci fossi stata, non sarebbe esistita la televisione del varietà e dell’intrattenimento. La più amata dagli italiani eri e resterai per sempre tu”, ha scritto la prof di danza di Amici di Maria De Filippi.

L’affondo di Heather Parisi

Affermazioni che hanno letteralmente fatto arrabbiare l’eterna rivale di Lorella Cuccarini, ovvero la soubrette e ballerina statunitense Heather Parisi. Quest’ultima che da anni vive a Hong Kong con la famiglia, sui social ha scritto: “È sorprendente, il potere che ha la morte umana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti al punto da fargli ammettere financo la propria ipocrisia”. In tutto questo la donna non ha menzionato la professionista romana, ma il riferimento è davvero evidente.