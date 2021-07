Raffaella Carrà, Pausini attaccata: ira dei fan per una foto e perché non era al funerale

La cantante al centro delle polemiche per un ricordo particolare per l’amica Carrà e per non essere stata presente ai funerali

Polemiche attorno a Laura Pausini per via di un post dedicato a Raffaella Carrà. Non solo: la cantante è anche stata attaccata sui social per non aver presenziato ai funerali della Regina della Tv, con la quale condivideva un’importante amicizia. Sulla questione ‘assenza alla cerimonia funebre’, nel momento in cui un utente l’ha criticata (su Instagram un seguace le ha scritto: “Ma non sia mai andare al funerale, che sarebbe stato il minimo, come segno di rispetto”), l’artista ha replicato a tono, spiegando perché non ha preso parte alle esequie.

“Se fossi stata a Roma sarei andata con tutto il cuore. Non bisogna sempre pensare male, chi ama davvero Raffaella sa che lei non avrebbe mai voluto trovare astio quando non esiste”. Così la Pausini in risposta a chi l’ha biasimata per non essersi recata alla Basilica di Santa Maria in Aracoeli, chiesa in cui si sono svolti i funerali della conduttrice scomparsa a 78 anni a causa di un cancro ai polmoni.

Altra questione che ha provocato baccano attorno alla musicista, come poc’anzi accennato, è stato un post che lei stessa ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Nella fattispecie Laura ha fatto campeggiare nelle scorse ore lo scatto di un caschetto biondo con sfondo nero, chiaramente rimandando a Raffaella.

L’immagine, tuttavia, non ha ottenuto l’effetto desiderato. Anzi ha scatenato dei commenti sbigottiti. Infatti alcuni fan hanno trovato l’istantanea “orribile” ,”agghiacciante” e “angosciante”. Le critiche hanno così spinto la Pausini a porre in qualche modo rimedio e a correre ai ripari. Così, a poche ore dalla pubblicazione della foto ‘incriminata’, ha provveduto ad aggiungere al post altri scatti, più colorati e meno d’impatto (non ha comunque levato il caschetto biondo). Il gesto ha placato gli utenti che hanno apprezzato maggiormente l’album dedicato alla Carrà.

Raffaella Carrà, l’amico Angelo Perrone attacca Giancarlo Magalli e Pippo Baudo

Altra polemica che ha tenuto banco nei giorni scorsi è stata quella innescatasi dopo le parole rilasciate da Angelo Perrone a La Presse, amico e agente di Raffaella. L’uomo ha parlato, in riferimento ad alcuni omaggi dedicati alla Carrà dopo la sua scomparsa, di “falsità“. Nella fattispecie ha fatto le pulci a Pippo Baudo e a Giancarlo Magalli, ritenendo che in passato entrambi non abbiano avuto un comportamento del tutto limpido nei confronti della Regina della tv.