Raffaella Carrà, perché non ha avuto figli. Dopo anni il motivo

Raffaella Carrà se n’è andata e il mondo intero piange la sua morte, un’icona della televisione che non ha mai avuto i figli, perché?

Il pubblico italiano piange per la morte di Raffaella Carrà, la regina del pop che con la sua musica e le sue grandi performance ha dato vita a veri e propri capolavori.

Il Paese è ancora sotto shock per la notizia inaspettata, nessuno era conoscenza della sua malattia che in pochi mesi se l’è portata via senza neanche avere la possibilità di salutarla per l’ultima volta.

La Carrà è stata e rimarrà un’icona del panorama artistico italiano, una donna tutta di un pezzo che ha sempre saputo distinguere la sua vita pubblica dalla sfera privata.

Raffaella Carrà: perché non ha avuto i figli?

La star del pop non aveva figli e non si è mai voluta sposare. Per sua scelta disse un giorno, ma mai nessuno ha mai saputo la verità al riguardo.

Oggi ad un giorno dalla sua morte spunta il motivo che l’ha spinta a non avere figli. A quanto pare quando decise di dare vita ad una famiglia, il medico le disse che era ormai troppo tardi e che ormai Madre Natura aveva fatto il suo corso.

La Raffa nazionale però non si arrese e così adottò dodici bambini in tutto il mondo, dando loro la possibilità di studiare e vivere al meglio. Inoltre ebbe tanti nipoti da coccolare e accudire.

Per non parlare dei fan che non perdono occasione di lasciare un messaggio di cordoglio, una foto o un commento sui social per ricordare ancora una volta la grandezza della donna.

E poi ancora i tanti colleghi che dopo aver appreso la brutta notizia, hanno pubblicato un ricordo con la star del pop che ha fatto divertire, ballare e cantare generazioni su generazioni. Tutti conoscono le sue canzoni, Raffaella Carrà è stata un’artista unica e inimitabile.