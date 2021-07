Raffaella Carrà, quel rifiuto clamoroso a Barbara D’Urso: “Ormai ho chiuso”

Raffaella Carrà ci ha appena lasciato e a poche ore dalla morte della cantante, spuntano alcuni retroscena su di lei. I dettagli.

E’ morta qualche ora fa un’icona della musica, dello spettacolo e della televisione italiana. Conosciuta da tutto il mondo, Raffaella Carrà è stata la star, colei che ha fatto scalpore per l’ombelico scoperto con il tuca tuca e colei che ha toccato attraverso le sue canzoni un argomento che ancora oggi è un tabu della società.

Sono molti gli artisti, i vip e le persone comuni che in queste ore la stanno salutando sui social con una foto o un messaggio d’addio.

Raffaella Carrà, il rifiuto di un ritorno

Una delle ultima volte che è stata ospite ad una trasmissione è stata qualche tempo fa nel programma di Barbara D’Urso. La donna ha rivelato una cosa importante quasi profetica.

La cantante in quell’occasione parlò della sua carriera e del ritorno in televisione. Affermò che

Ormai ho chiuso con la tv italiana, è tempo di dare spazio a nuovi talenti. Sono contenta della carriera che sta facendo Manuela Zero, che ha partecipato a Forte Forte Forte. Maria De Filippi è brava a lanciare cantanti, il mio sogno era fare lo stesso con le showgirl e con Manuela ci sono riuscita (la giovane è ora impegnata con la Domenica In di Pippo Baudo).

Così all’età di settantotto anni se ne va una delle donne più belle e talentuose della televisione italiana. Il Paese la piange e non riesce a credere che sia potuta accadere una cosa del genere.

LEGGI ANCHE>>>Uomini e Donne, Gemma Galgani avvolta dal mistero. L’assenza insospettisce

LEGGI ANCHE>>>Tiziano Ferro, che colpo per il cantante! Non l’aveva mai fatto prima

La cantante ci ha lasciato in punta di piede, senza dire nulla sulla sua malattia e all’insaputa di tutti coloro che l’hanno ammirata e voluta bene. La sua musica resterà impressa a tutte le generazioni, imparagonabile e senza età. Il tempo si è portato via lei ma mai la sua arte, quella rimarrà per sempre.